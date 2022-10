Christian Horner: Ein Team nicht durch Angst führen

Wie führt Christian Horner das Team von Red Bull Racing? Er stellt klar: Auf Druck und Angst verzichtet er, das sei keine gesunde Art.

Jeder Teamchef hat seine eigene Art, seine Mannschaft zu führen. Im Podcast «Diary of a CEO» verrät der Brite, wie er es bei Red Bull Racing macht. Als Beispiel wählt er den WM-Kampf 2021, als Max Verstappen seinem Rivalen Lewis Hamilton auf den letzten Metern den Titel noch entriss.

«Ich weiß noch, wie ich vor dem Rennen in Abu Dhabi alle Jungs zusammenrief. Ich sagte: 'Schaut, was auch immer heute passiert, wird passieren'», sagte er.

«Alles, was wir tun können, ist, unser Bestes zu geben. Das Wichtigste ist, stolz auf das zu sein, was wir erreicht haben, um uns in diese Position zu bringen, in der wir um die Weltmeisterschaft kämpfen, und dass wir bis zum Schluss gekämpft haben», so Horner.

«Das Wichtigste ist, dass wir es genießen, dass wir diese Erfahrung machen, denn wir wissen nicht, wie das Spiel ausgeht. Aber wir gehen mit der Einstellung ins Spiel, alles zu geben, es zu genießen und es anzunehmen», so Horner weiter. Das Ende ist bekannt. «Es hat sich ausgezahlt.»

Er denkt, dass sich das Verhalten einer Führungskraft auf das gesamte Unternehmen auswirkt. «Wenn man diese Spannung spürt, gibt man sie weiter. Für mich ist das keine gesunde Art und Weise, ein Team zu führen - durch Angst», erklärte Horner.

Als Beispiel hatte er Mercedes-Teamchef Toto Wolff angeführt, der im Laufe des Titelkampfs immer wieder mit seinen emotionalen Ausbrüchen im Fernsehen zu sehen war.

«Wenn du siehst, wie dein Gegenüber Kopfhörer zerschlägt und auf Kameras zeigt und schimpft, dann weißt du natürlich, dass du ihn erreicht hast. Denn man weiß, dass, wenn sie sich auf diese Weise Luft verschaffen und diesen Druck spüren, auch die Leute unter ihnen davon betroffen sind, dass sie das zu spüren bekommen», sagte Horner: «Und das führt meiner Meinung oder meiner Erfahrung nach dazu, dass die Anspannung bei den Leuten immer größer wird.»

Sein eigener Ansatz: «Man will, dass alle einbezogen werden, man will, dass es offen ist, man will, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie eine Stimme haben und dass diese Stimme gehört wird, und nicht, dass sie Angst haben, ihre Meinung zu sagen, weil sie fürchten, dass man ihnen den Kopf abschlägt», sagte Horner.

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8