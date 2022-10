Alonso verrät Max Verstappens besondere Begabung

Max Verstappen hat viele Stärken, die ihn zum zweimaligen Weltmeister gemacht haben. Er hat aber eine ganz besondere Begabung, sagt Fernando Alonso.

Die Stärken von Max Verstappen haben ihn zu zwei WM-Titeln in Folge geführt: Die pure Pace, die Entschlossenheit, das Selbstvertrauen zum Beispiel.

Es gibt allerdings auch eine große Stärke, «die man jemandem nicht beibringen kann», sagt Fernando Alonso: An einem Rennwochenende von jetzt auf gleich bei 100 Prozent zu sein, das volle Potenzial des Autos auszuschöpfen.

«Ich denke, das muss man sich selbst beibringen. Es gibt Fahrer, die brauchen mehr Zeit, sie müssen mehr Daten studieren, sie brauchen den ganzen Freitag, um zu analysieren und sich mit dem Teamkollegen zu vergleichen und langsam kleine Schritte zu machen, bis sie zu 100 Prozent bereit für das Qualifying sind», sagte Alonso bei The Race.

«Und es gibt andere, die im FP1 zu 100 Prozent bereit sind. Max ist einer von ihnen, und er war schon immer so, vom Go-Kart bis jetzt. Das sollte für niemanden eine Überraschung sein», so der Spanier.

Verstappen bestätigt, dass es «eine Frage der Übung und des generellen Verständnisses, was zu tun ist», sei. «Man kann es üben, aber man muss auch verstehen, was man da übt. Von klein auf hat mein Vater viel mit mir gearbeitet, damit ich die Veränderungen am Kart verstehe. Es ist wichtig, auf die Strecke zu gehen und wirklich zu spüren, wo der Unterschied liegt.»

Der Niederländer weiter: «Und so ist es auch mit dem Auto: Was muss man am Anfang tun, um schneller zu werden? Und man muss wirklich versuchen, sich so schnell wie möglich darauf einzustellen.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8