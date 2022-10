Haas erhöht Druck auf Mick Schumacher: Punkte holen!

Teambesitzer Gene Haas redet vor dem 18. Saisonrennen in Austin nicht lange um den heißen Brei herum: Mick Schumacher braucht für sein Cockpit 2023 Punkte.

Der Druck auf Mick Schumacher ist groß, er hat sein Cockpit für 2023 weiterhin nicht sicher. Teambesitzer Gene Haas hat den Druck vor dem US-GP in Austin noch einmal erhöht.

«Wir wollen, dass Mick ein paar Punkte holt, und wir versuchen, ihm so viel Zeit wie möglich zu geben, um zu sehen, was er kann», sagte Haas der Nachrichtenagentur AP und ergänzte: «Micks Zukunft wird nur von Mick entschieden.» Wenn er bei Haas bleiben wolle, müsse er zeigen, dass er noch punkten könne, so Haas: «Darauf warten wir», so der 69-Jährige.

Auf die Frage, ob Schumacher die vollen letzten vier Rennen hat, um sich bei Haas zu beweisen, scherzte der Teambesitzer: «Nun, wenn er das nächste Rennen gewinnt, ist er dabei.»

Kritik konnte sich Haas nicht verkneifen, er verwies auf die Kostenseite und die zahlreichen heftigen Unfälle, die Schumacher in dieser Saison unterlaufen sind. «Wenn man einen Fehler bei der Fahrerwahl, der Strategie oder der Reifenwahl macht, kostet einen das Millionen von Dollar», sagte Haas, der Schumacher «viel Potenzial» bescheinigte. «Aber er kostet ein Vermögen und hat viele Autos zerstört, die uns viel Geld gekostet haben, das wir einfach nicht haben», so Haas weiter.

Es sei denn, du heißt Max Verstappen. «Wenn du uns ein paar Punkte bringst und du (Max) Verstappen bist und Autos kaputt machst, können wir damit umgehen. Aber wenn du ganz hinten bist und Autos kaputt machst, ist das sehr schwierig.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8