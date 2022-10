Pierre Gasly geht: Wen er am meisten vermissen wird

Pierre Gasly wechselt zur Saison 2023 von AlphaTauri zu Alpine. Der Franzose weiß schon jetzt, wen er am meisten vermissen wird.

Pierre Gasly hat mit AlphaTauri eine Menge erlebt, seit er bei dem Rennstall 2017 den Aufstieg in die Formel 1 geschafft hat. Der Franzose wird 2023 zu Alpine wechseln und weiß schon jetzt, wen er am meisten vermissen wird: seinen aktuellen Teamkollegen Yuki Tsunoda.

«Er fühlt sich wie ein kleiner Bruder an. In diesen zwei Jahren haben wir viele schöne Momente zusammen erlebt», sagte Gasly formula1.com.

«Ich habe gesehen, wie er sich in den vergangenen 18 Monaten entwickelt und verbessert hat», so Gasly, der glaubt, dass ihm der Abschied von dem Japaner nicht leichtfallen werde: «Ich werde Yuki auf jeden Fall vermissen, sein ungefiltertes Verhalten, Tag für Tag.»

Dieses ungefilterte Verhalten hat Tsunoda zu einem Fanliebling werden lassen. Der Japaner schimpft am Funk wie ein Rohrspatz und sagt das, was er denkt. Eine Seltenheit in der Formel 1.

«Aber ich bin mir sicher, dass wir auch abseits der Strecke Zeit haben werden», sagte Gasly: «Ich versuche, ihn näher an Mailand heranzuholen, damit wir nicht zu weit voneinander entfernt wohnen. Wir werden sehen, wie es läuft. Aber auf jeden Fall ist er ein toller Kerl. Ich werde ihn vermissen.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8