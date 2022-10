Budgetzoff: Brown fordert harte Strafe für Betrüger

Der Budgetstreit in der Formel 1 schwelt weiter, denn der Weltverband hat sich noch nicht zu einer Strafe geäußert. Die fordert Zak Brown, und zwar eine eindeutig sportliche.

McLaren-Boss Zak Brown hat am 12. Oktober einen Brief an die FIA geschrieben, wie die BBC berichtet. Auch die anderen Rennställe sollen das Schreiben erhalten haben. «Jedes Team, das zu viel Geld ausgegeben hat, hat sich einen unfairen Vorteil bei der Entwicklung des Autos für das laufende und das folgende Jahr verschafft», schreibt Brown.

Brown fügt hinzu, dass die FIA «nachfolgende Maßnahmen und Strafen zeitnah kommunizieren sollte, um die Integrität der Formel 1 zu wahren». Bei Red Bull Racing war ein Verstoß gegen die Obergrenze festgestellt worden, allerdings nur geringfügig. Das könnten theoretisch aber bis zu 7,25 Millionen Dollar sein. Es wurde zuletzt viel darüber diskutiert, dass sogar bereits eine Million Dollar auf der Strecke viel ausmachen kann.

Brown schrieb zudem, dass der Verstoß gegen Ausgabengrenzen und möglicherweise auch Verfahrensverstöße Betrug darstellen würden, «da sie einen erheblichen Vorteil in Bezug auf technische, sportliche und finanzielle Vorschriften» erlauben.

Die FIA habe ein extrem gründliches, kooperatives und offenes Verfahren durchgeführt, sagte Brown. Es habe reichlich Gelegenheit gegeben, bei Unklarheiten nachzufragen. «Es gibt also keinen Grund für irgendein Team, sich jetzt überrascht zu zeigen», so Brown.

Brown glaubt nicht, dass in so einem Fall «eine finanzielle Strafe allein» eine angemessene Strafe wäre. In solchen Fällen müsse «eindeutig eine sportliche Strafe» verhängt werden.

Alleine zwei Millionen Dollar würden eine Aufstockung des jährlichen Budgets für die Weiterentwicklung der Autos von 25 bis 50 Prozent bedeuten, rechnete Brown vor. Dies habe also einen «erheblichen positiven und langfristigen Nutzen».

Sein Vorschlag: Eine Reduzierung der Kostenobergrenze des Teams im Jahr nach der Entscheidung, «und die Strafe sollte der Höhe der Mehrausgaben plus einer weiteren Geldstrafe entsprechen - d.h. eine Mehrausgabe von zwei Millionen Dollar im Jahr 2021, die 2022 festgestellt wird, würde zu einem Abzug von vier Millionen Dollar im Jahr 2023 führen».

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8