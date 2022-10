Steiner: Werde Daniel Ricciardo nicht hinterherlaufen

Bei Haas ist für 2023 weiterhin ein Platz frei. Für Teamchef Günther Steiner wäre eine Verpflichtung ein Volltreffer, hinterherlaufen wird er dem Australier aber nicht.

Mit welchem Fahrerduo geht Haas in die neue Saison? Kevin Magnussen wird 2023 definitiv dabei sein. Wer der Teamkollege wird, ist weiterhin offen.

Mick Schumacher bekam zuletzt von Teambesitzer Gene Haas mitgeteilt, dass er Punkte liefern muss, um sein Cockpit zu behalten. Daneben gilt auch Nico Hülkenberg als Kandidat.

Und Daniel Ricciardo? Der Australier wird McLaren am Saisonende bekanntlich verlassen. «Wenn er an uns interessiert ist, hat er keine Scheu, mich anzurufen. Ich werde ihm nicht hinterherlaufen», sagte Haas-Teamchef Günther Steiner der Associated Press.

«Ich möchte, dass er zuerst für sich selbst entscheidet, was er tun will, bevor er sich zu etwas überreden lässt», sagte Steiner. «Ich denke, er ist ein guter Fahrer und ich weiß nicht, wie er in die Situation gekommen ist, in der er jetzt ist, aber ich denke, er muss mit sich selbst ins Reine kommen und entscheiden, was er tun will.»

Ricciardo tendiert offenbar immer mehr zu einer Rennpause 2023, um 2024 dann neu anzugreifen. Denn wenn er Interesse an einem Haas-Job hätte, hätte er wohl tatsächlich schon angerufen.

«Für uns wäre er ein Volltreffer. Er war ein Rennsieger und jetzt ist er ohne Job», sagte Steiner. «Er war erst letztes Jahr ein Rennsieger. Ich schätze ihn als Fahrer, ich habe keine Ahnung, warum er im Moment keine Leistung bringt. Das muss er selbst herausfinden.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8