Toto Wolff: Nicht mit einem Kumpel beim Bier lösen

Normalerweise sind im Macho-Sport Formel 1 keine Schwächen erlaubt. Doch die Denkweise wird aufgeweicht. Auch durch Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Toto Wolff hat die WM-Niederlage im vergangenen Dezember tief getroffen. Der Mercedes-Teamchef erklärte, Lewis Hamilton und er würden «nie darüber hinwegkommen».

Es waren sehr deutliche, vor allem ehrliche Worte, die in der Formel 1 aber nicht unbedingt üblich sind. Doch Wolff legte nach. Im Frühjahr gab er zu, dass er sich seit 2004 in psychiatrischer Behandlung befindet, mehr als 500 Stunden Therapie hinter sich hat. «Ich habe psychisch gelitten und tue es immer noch», sagte er der Times.

Es ist der Beweis: Die Macho-Welt Formel 1 zeigt inzwischen immer öfter ihre weiche und verletzliche Seite. Wolff wollte ein Zeichen setzen, denn es sei an der Zeit, «dass die Leute nicht mehr so wahrgenommen werden, dass sie alles haben: Den Formel-1-Lebensstil, das Lächeln, ein paar Rennen und Meisterschaften gewinnen», so Wolff.

Denn natürlich können auch Menschen, die einen vermeintlichen Traumjob ausüben oder angeblich auf der Sonnenseite des Lebens stehen, psychische Probleme haben. Immerhin hat Wolff mit Mercedes in den vergangenen Jahren in der Formel 1 so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Ein Garant für psychische Gesundheit ist das aber längst nicht.

Das betont er im Gespräch mit Channel 4 nun erneut und rät Menschen, die psychische Probleme haben, sich helfen zu lassen, «Wenn man Ereignisse erlebt hat, die schwer zu verkraften waren, sei es eine Zurückweisung, eine Demütigung oder ein Gefühl der Unzulänglichkeit - all das ist mir als Kind und dann als junger Erwachsener passiert», sagte Wolff gegenüber Channel 4.

«Ich glaube, dass ich versuche, das zu überkompensieren, und so bin ich hin- und hergerissen zwischen dem Ehrgeiz, den ich habe, und auf der anderen Seite, meiner Vergangenheit und der Verletzlichkeit der Vergangenheit», so Wolff weiter.

Und auch wenn im Fernsehen die Formel-1-Glitzerwelt gezeigt wird, sei die Wahrheit, dass man nicht wissen könne, was hinter den Kulissen vor sich gehe, «und wir alle leiden bis zu einem gewissen Grad, selbst wenn wir den Formel-1-Traum leben», so Wolff.

Sein Rat: «Sei offen, such dir Hilfe - das kannst du nicht mit einem Kumpel beim Bier lösen. Deshalb wollen wir Vorbilder sein, um vor allem Männer zu ermutigen, hinauszugehen und zu sagen: 'Ich brauche Hilfe'.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8