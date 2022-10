Klien: Ferrari hat Red Bull Racing unterschätzt

Nach einem starken Start ist Ferrari von Red Bull Racing erst ein- und dann überholt worden. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ferrari müsse als Team mehr zusammenfinden, sagt Christian Klien.

Ferrari ist gut in die Saison gestartet, lag nach den ersten Rennen klar vor Red Bull Racing – und muss sich am Ende der Saison dann doch ziemlich deutlich geschlagen geben.

Max Verstappen steht bereits seit Japan als Weltmeister fest, Red Bull Racing kann den Konstrukteurstitel am Wochenende in den USA perfekt machen.

«Zu Beginn der Saison sah es fast so aus, als ob Ferrari in diesem Jahr die Nase vorn hätte, weil sie mit dem Auto so dominant waren, aber sie haben unterschätzt, wie schnell Red Bull das Ruder herumgerissen hat und wie komplett sie als Team sind«, urteilt der frühere GPO-Fahrer Christian Klien beim F1 Nation Podcast.

Er sagt: Die erste Lektion aus 2022 und für 2023 müsse sein, aus den Fehlern zu lernen. «Ich denke, sie müssen als Team einfach mehr zusammenfinden. Sie müssen aufhören, Fehler bei der Strategie zu machen. Es fühlt sich so an, als ob die technischen Probleme ihnen auch ein wenig geschadet haben, es gab auch ein paar Fehler bei den Fahrern», sagte Klien.

Der Österreicher weiter: «Ferrari kämpfte zum ersten Mal seit langer Zeit um die Weltmeisterschaft, und ich glaube, Max war in diesem Bereich einfach ruhiger», sagte er und fügte hinzu, dass «Red Bull mehr bereit war, um die Meisterschaft zu kämpfen. Und wenn es so knapp ist, kann man sich nicht all diese kleinen Fehler leisten.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8