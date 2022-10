Gene Haas: «Mick Schumacher kostet ein Vermögen»

Rennstallbesitzer Gene Haas spricht Klartext: «Mick Schumacher hat viele Autos zerstört. Das kostet Geld, das wir nicht haben.» Der Deutsche selber ist vor dem Heimrennen von Haas ganz entspannt.

Noch vier Rennen in der Formel-1-WM 2022, und die Vorgabe des US-amerikanischen Werkzeugmaschinenherstellers Gene Haas ist klar, wie er gegenüber der Associated Presse bestätigt hat: «Es liegt an Mick Schumacher, wie es weitergeht. Er muss punkten.»

Das war in Japan wegen einer missglückten Rennstrategie von Haas nicht möglich, aber Gene Haas sagte ohne Umschweife: «Mick kostet ein Vermögen und hat viele Autos zerstört, die uns viel Geld gekostet haben; Geld, das wir nicht haben. Wenn du Verstappen bist und regelmässig Punkte einfährst, können wir damit umgehen. Aber wenn du hinten bist und Autos kaputt machst, ist das sehr schwierig.»

Mick Schumacher will sich nicht unter Druck setzen lassen. Er ist früh nach Amerika geflogen, um den Kopf frei zu bekommen. «Ich bin nach Dallas gereist. Es ist kein Geheimnis, dass ich die USA liebe, aus ganz verschiedenen Gründen, und dort eine Ranch zu haben, ist ein Riesenvorteil.»

«Wir sind dort Offroad gefahren und hatten einen Riesenspass, es tut gut, sich ein wenig von allem abzunabeln und auch Zeit mit meiner Schwester und den Pferden zu verbringen.»



Seine Einstellung für den Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA) ausserhalb von Austin (Texas): «Ich bin heiss. Wir haben in dieser Woche ein paar coole Dinge geplant.»



Schumacher sagt über seine Saison: «Vor einem Jahr war ich in meinem ersten Formel-1-Jahr damit beschäftigt, das Auto und die ganzen Abläufe kennenzulernen. Wir wussten von Anfang an, dass es sehr schwierig werden würde, Punkte zu holen.»



«2022 fühlt sich ganz anders an. Das Team ist im Aufwärtstrend und die Stimmung ist elektrisiert. Ich weiss, wie hart alle im Team dafür gearbeitet haben, um bessere Ergebnisse zu erreichen, umso grösser ist die Ehre, Hass in Amerika zu repräsentieren.»



«Das Layout von COTA sollte die Qualitäten unseres Autos unterstreichen. Die vergangenen Rennen sind für uns nicht einfach gewesen. Wir hatten einige Male kein Glück. Ich hoffe, beim Heimrennen ändert sich das. Wir müssen in der Lage sein, hier zu punkten.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8