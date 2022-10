USA-GP Austin im Live-Ticker: So wird das Wetter

Der Grosse Preis von Japan wurde, wieder einmal, vom schlechten Wetter beeinträchtigt. Das wird in Austin nicht passieren: Viel Sonne und warmes Herbstwetter auf dem Circuit of the Americas (COTA) bei Austin (Texas).

Die Formel 1 kommt vom Regen nicht in die Traufe: Nach dem Regenrennen in Suzuka (Japan) sagen die Meteorologen für das kommende Wochenende auf dem Circuit of the Americas (COTA) bei Austin (Texas) warmes bis heisses Wetter vorher.

Nach Regen Anfang Woche in Texas werden die kommenden Tage zusehens wärmer: Am Freitag und Samstag ist mit bis zu 32 Grad zu rechnen, erst am Montag kühlt es nach Gewittern ein wenig ab.

Von heute Mittwoch bis Freitag gibt’s Postkartenwetter mit stahlblauem Himmel, am Samstag nahen harmlose, hohe Wolkenfelder. Das alles ist nicht selbstverständlich: Vor zehn Jahren, am ersten GP-Wochenende in Austin, war es bitterkalt, und 2015 spielte das Wetter verrückt.

Vor sieben Jahren wirbelten Ausläufer von Hurrikan Patricia einige Sessions durcheinander. Das zweite freie Training fiel buchstäblich ins Wasser und konnte nicht gefahren werden. Am Samstag wurde alles noch schlimmer – da drehte sich kein Rad. Die Qualifikation musste auf Sonntagmorgen verschoben werden.

Q3 konnte dann am Sonntagmorgen nicht gefahren werden, weil der Regen zurückkehrte; die Ergebnisse aus dem zweiten Quali-Segment ergaben die Startaufstellung. Das Rennen begann auf feuchter Bahn, die Fahrer rollten auf Intermediate-Reifen. Nico Rosberg verlor Rennen und Titel wegen einer Windbö, Lewis Hamilton gewann Grand Prix und Weltmeisterschaft.



Der Grosse Preis der USA ist restlos ausverkauft, es wird mit mehr als 400.000 Fans gerechnet. Wie sich die Action im Qualifying und Rennen entwickelt, verfolgen Sie am besten mit unserem beliebten Live-Ticker. Natürlich haben wir auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.





Der USA-GP im Fernsehen

Freitag, 21. Oktober

07.30: Sky Sport F1 – USA-GP 2021 in Austin

09.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Japan 2022

09.45: Sky Sport F1 – USA-GP 1985 in Detroit

10.30: Sky Sport F1 – USA-GP 1986 in Detroit

11.15: Sky Sport F1 – USA-GP 1987 in Detroit

12.00: Sky Sport F1 – USA-GP 1989 in Phoenix

12.45: Sky Sport F1 – USA-GP 1990 in Phoenix

15.30: Sky Sport F1 – GP Japan 2022 Wiederholung

17.30: Sky Sport F1 – GP Miami 2022 Wiederholung

19.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Japan 2022

19.45: Sky Sport F1 – Warm-Up

20.05: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Fahrer

20.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

21.00: Erstes Training

22.30: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash! Der beschwerliche Weg in die F1

23.00: Sky Sport F1 – USA-GP 1990 in Phoenix

23.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

23.45 Uhr: ORF – Highlights erstes und Berichterstattung Zweites Training

00.00: Zweites Training



Samstag, 22. Oktober

02.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

03.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – GP Japan 2022 Wiederholung

10.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

11.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

13.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

13.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Japan 2022

13.50: Sky Sport F1 – Greatest Races: Jean Alesi USA 1990

14.00: Sky Sport F1 – Legends of F1: Sir Frank Williams

15.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

16.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Japan 2022

18.20: Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger Deutschland 1994

18.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Teamchefs

19.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00: Sky Sport F1 – USA-GP 1987 in Detroit

20.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

21.00: Drittes Training

23.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

23.30: ORF – Highlights drittes Training

23.30: ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying

23.55: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

00.00: Qualifying



Sonntag, 23. Oktober

09.90: ServusTV – Qualifying Analyse

02.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

03.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

04.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Japan 2022

04.20: Sky Sport F1 – Greatest Races: Fernando Alonso Deutschland 2007

04.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

06.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.30: Sky Sport F1 – GP Miami 2022 Wiederholung

10.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Japan 2022

10.50: Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 1984

11.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Japan 2022

12.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

13.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

14.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

16.00: Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

17.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

19.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

19.55: SRF 2 – Zusammenfassung Qualifying

20.25: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

21.00: Grosser Preis der USA

22.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

23:00: ORF – Motorhome

23.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen



Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8