Circuit of the Americas: Ehre für Mario Andretti 19.10.2022 - 11:31 Von Agnes Carlier

© LAT Nach Mario Andretti wird die letzte Kurve des Circuit of the Americas benannt

Im Rahmen des 10. Formel-1-Besuchs auf dem Circuit of the Americas in Austin wird die letzte Kurve der texanischen Strecke nach Mario Andretti benannt. Die entsprechende Zeremonie geht am Donnerstag über die Bühne.