Sebastian Vettel: Viel Zuversicht vor Austin-Rennen

Formel-1-Urgestein Sebastian Vettel erlebte zuletzt zwei starke Rennen in Singapur und Japan. Bei der Prognose für den GP in Austin bleibt er vorsichtig, betont aber auch, dass Grund zur Zuversicht bestehe.

Seit Sebastian Vettel seinen Formel-1-Abschied nach der laufenden Saison angekündigt hat, bestritt er sechs weitere Renneinsätze und vier davon krönte er mit frischen WM-Zählern. In Ungarn gab es einen Punkt für den zehnten Platz, und beim darauffolgenden Rennen in Belgien vier weitere Punkte für den achten Rang.

Danach folgten mit den Grands Prix in Zandvoort und Monza zwei WM-Läufe, die für den vierfachen Weltmeister nicht nach Wunsch verliefen. Den GP der Niederlande beendete Vettel auf Platz 14, in Italien musste er einen Nuller hinnehmen. Zuletzt durfte er sich aber wieder über zwei Punkteränge freuen.

Denn das anspruchsvolle Strassenrennen auf dem Marina Bay Street Circuit konnte Vettel mit dem achten Platz und vier neuen Punkten feiern. Auf seiner Lieblingsstrecke in Suzuka fuhr er dann als Sechster sogar acht Punkte ein. Dennoch bleibt er vorsichtig, wenn es um die Prognose für das anstehende Rennwochenende in Austin geht.

Der 35-jährige Heppenheimer sagt: «Vor 15 Jahren habe ich mein Formel-1-Debüt beim USA-GP in Indianapolis gegeben. Es ist immer ein tolles Gefühl, nach Amerika zurückzukehren, vor allem auf eine so aufregende Strecke wie den Circuit of the Americas mit den vielen anspruchsvollen Passagen.»

«Wie immer ist es schwer vorherzusagen, wo wir im Mittelfeld genau liegen werden, aber die letzten Rennen haben gezeigt, dass wir regelmässig um die Punkteränge kämpfen können, daher bin ich zuversichtlich. Wir wollen unseren positiven Schwung bis zum Ende der Saison mitnehmen», ergänzt der 53-fache GP-Sieger aber auch.

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8