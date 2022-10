USA-GP im Live-Ticker: Erstes Texas-Rennen ein Fiasko

Vor dem Grossen Preis der USA auf dem wundervollen Circuit of the Americas (COTA) bei Austin: Viele Fans wissen nicht, dass es in Texas schon einmal einen Formel-1-WM-Lauf gegeben hat – ein Reinfall.

Der Grosse Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA) wird einen neuen Zuschauerrekord aufstellen – es werden am kommenden Wochenende mehr als 400.000 Fans erwartet. «Mit dieser Rennstrecke hat unser WM-Lauf endlich das passende Zuhause gefunden», sagt Mario Andretti, die US-amerikanische Rennlegende mit italienischen Wurzeln. Nach dem 82-jährigen Andretti wird heute 20. Oktober bei einer kleinen Feier die Zielkurve benannt.

Tausende der 400.000 Fans entstammen der Generation Netflix: Neue Formel-1-Fans, die durch die Doku-Serie «Drive to Survive» auf die Königsklasse aufmerksam geworden sind. Vielen dieser Besucher ist nicht geläufig: Der Formel-1-WM-Lauf von Austin war nicht der erste in Texas.

Wir wissen nicht, wer für die GP-Premiere von Dallas 1984 die Schnapsidee absegnete, ausgerechnet im Juli nach Texas auszurücken. Wir wissen nur, dass sich bei Temperaturen um die 40 Grad die Piste aufzulösen begann und in aller Eile notdürftig repariert werden musste. Schnellhärtender Beton war nur teilweise die Lösung. Reifentechniker von Goodyear trauten ihren Augen kaum, als sie die Pistentemperatur massen – 66 Grad! Williams-Fahrer Keke Rosberg trotzte der Hitze am besten und gewann.

Ganz so heiss wird es am kommenden Wochenende nicht, aber die Meteorologen sagen Temperaturen von bis zu 32 Grad voraus, immerhin. Wie sich Qualifying und Rennen entwickeln, erleben Sie am besten mit unserem beliebten Live-Ticker mit. Wir haben wie immer für Sie auch die wichtigsten Sendetermine der Fernsehesender zusammengefasst.





Der USA-GP im Fernsehen

