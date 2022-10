Neues Rätsel Racing-Raritäten: Champion auf Abwegen

Bei unserem neuen Rätsel Racing-Raritäten ist ein Weltmeister zu sehen, allerdings in für ihn eher fremder Umgebung. Wer ist hier unterwegs? Wann und wo ist diese Aufnahme entstanden?

Meist aus dem Archiv unserer Partner der britischen Foto-Agentur LAT stellen wir jede Woche ein kleines Stück Motorsporthistorie vor. Das Vorgehen ist kinderleicht – sagen Sie uns, wer zu erkennen ist, wo und wann das Bild entstand (Beispiel: Jo Siffert, Monza, 1970) und gewinnen Sie mit etwas Glück einen kleinen Preis. Bitte Namen, Adresse, Geburtsjahr und Telefonnummer nicht vergessen. Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist jeweils Sonntag der laufenden Woche, 24.00 Uhr.

Zur Auflösung vom letzten Mal: Der heutige Formel-1-Champion Max Verstappen bewegt am 14. August 2014 auf dem Red Bull Ring einen Rennwagen der Kategorie Formel Renault 3.5. Zu dieser Zeit wurde Max Verstappen ins Nachwuchsprogramm von Red Bull geholt, Anfang Oktober nahm er im Rahmen des Grossen Preises von Japan am Freitagtraining teil – mit 17 Jahren! Damit begann eine Serie von Formel-1-Rekorden für Max Verstappen.

Jüngster Formel-1-Fahrer

Ein Rekord für die Ewigkeit. Am 15. März 2015 debütierte Max mit Toro Rosso (heute AlphaTauri) beim Grossen Preis von Australien, im Alter von 17 Jahren und 166 Tagen. Später hat der Autosport-Weltverband FIA das Mindestalter 18 eingeführt und ein Punktesystem zur Erlangung des Formel-1-Führerscheins namens Superlizenz.

Jüngster Fahrer mit einem WM-Punkt

Beim Debüt im Albert-Park von Melbourne 2015 schied Max aus, aber beim zweiten Saisonrennen, dem Grand Prix von Malaysia, gab es die ersten Punkte – Rang 7.

Jüngster Formel-1-Sieger

Erster Grand Prix in Diensten von Red Bull Racing, erster Sieg: Am 15. Mai 2016 liess sich Verstappen nicht zwei Mal bitten, als sich die Mercedes-Fahrer Hamilton und Rosberg in Barcelona von der Bahn kegelten. Mit 18 Jahren und 228 Tagen wurde Max zum jüngsten Sieger, zum jüngsten Fahrer auf einem Siegerpodest und zum jüngsten Fahrer in Führung eines Formel-1-WM-Laufs.



Erster Sieger aus den Niederlanden

Papa Jos Verstappen wurde auf dem Hungaroring und in Spa-Francorchamps 1994 jeweils Dritter, Max holte nach, was Jos versagt blieb – erster Sieg eines Niederländers in der Formel 1.



Jüngster Fahrer mit bester Rennrunde

Interlagos, 13. November 2016: Max Verstappen fährt beim Grossen Preis von Brasilien die schnellste Rennrunde und reisst damit einen weiteren Rekord an sich.



Max Verstappen ist zudem der einzige Formel-1-Fahrer, der einen so genannten «triple header» gewinnen konnte, also drei Rennen an drei aufeinander folgenden Wochenenden. Er tat das 2021 bei den Grossen Preisen von Frankreich, der Steiermark und von Österreich und 2022 in Form der WM-Läufe in Belgien, den Niederlanden und in Italien.



Damit zum neuen Rätsel: Dieser Fahrer ist ein Weltmeister – aber nicht in der Formel 1.



Machen auch Sie mit! Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist jeweils Sonntag der laufenden Woche, 24.00 Uhr.