Max Verstappen: «Konnte nicht zu ausgelassen feiern»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen konnte in Japan seinen zweiten WM-Titel in der Fahrer-Wertung in Folge einfahren. Es wurde aber nicht zu ausgiebig gefeiert, denn das Saisonziel ist noch nicht ganz erreicht.

Max Verstappen hat es in Suzuka geschafft: Er hat seinen 2021 eroberten WM-Titel erfolgreich verteidigt, sein Vorsprung auf den Rest des Feldes ist mit 113 Punkten zu gross, um von einem Gegner übertrumpft werden zu können.

Sein erster Verfolger ist sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez, der dank des zweiten Platzes, den er durch eine Strafe von Charles Leclerc erobern konnte, liess ihn am Ferrari-Star vorbeiziehen. Der Mexikaner steigt mit einem Punkt Vorsprung auf den Monegassen ins viertletzte Rennwochenende des Jahres.

Auch Pérez durfte sich in Japan freuen, gemeinsam mit seinem Teamkollegen konnte er zum fünften Mal in diesem Jahr den ersten und zweiten Platz bejubeln. So oft gelang dies Red Bull Racing noch nie zuvor in einer Saison. Mit dem 14. Saisonsieg stellte das erfolgreiche Duo einen weiteren Team-Rekord auf. In keinem anderen Jahr schaffte es die Mannschaft von Christian Horner, so viele erste Plätze zu erobern.

Hinzu kommt, dass der Titelgewinn im Heimatland von Team-Partner Honda realisiert werden konnte, auf jener Strecke, die dem Honda-Konzern gehört, dessen weiterentwickeltes Triebwerk im Heck des Weltmeister-Autos steckt. Verstappen freut sich denn auch: «Es war sehr speziell, den Titeltriumph in Japan zu schaffen.»

Der Niederländer gesteht gleichzeitig: «Ich konnte ihn aber nicht zu ausgelassen feiern.» Der Grund dafür ist einfach: «Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Konstrukteurswertung für uns zu entscheiden, denn das ultimative Ziel lautet, beide WM-Titel zu gewinnen.»

Wie das funktionieren soll, weiss der zweifache Champion: «Wir müssen weiter hart arbeiten, und wenn unsere Leistung so gut wie bisher ausfällt, dann können wir auch die Team-Wertung gewinnen.»

Über das anstehende Rennwochenende auf dem Circuit of the Americas in Austin, Texas, sagt Verstappen: «Ich freue mich auf die verbleibenden Rennen und es ist grossartig, wieder in Austin zu sein. Ich liebe diese Stadt und auch die Strecke. Der Sieg im vergangenen Jahr auf diesem Rundkurs war überwältigend und ich bin gespannt, was wir in dieser Saison hier schaffen können.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8