Austin-GP: Kampfansage von Daniel Ricciardo 20.10.2022 - 11:45 Von Otto Zuber

© McLaren Daniel Ricciardo kann es kaum erwarten, in Austin auf die Strecke zu gehen

Daniel Ricciardo will in den letzten vier Rennen der Saison nochmals alles geben, um McLaren zum vierten Platz in der Konstrukteurswertung zu verhelfen. Der Australier gibt sich vor dem Rennen in Austin kämpferisch.