Fernando Alonso (Alpine): «Verpasste Chance» 20.10.2022 - 13:01 Von Vanessa Georgoulas

© Alpine Fernando Alonso: «Es ist toll, dass wir nun mehr Rennen in Amerika haben»

Obwohl Fernando Alonso in Suzuka in die Top-Ten zurückgekehrt ist, fällt seine GP-Bilanz durchzogen aus. Nun macht sich der zweifache Champion Gedanken darüber, was ihn auf dem Circuit of the Americas erwartet.