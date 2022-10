Robert Shwartzman: «Habe in diesem Jahr viel gelernt»

Ferrari-Testpilot Robert Shwartzman wird in Austin am ersten freien Training in Austin teilnehmen. Der 23-Jährige, der unter israelischer Flagge antritt, spricht über seine Arbeit für die Scuderia aus Maranello.

Robert Shwartzman darf sich freuen: Der Ferrari-Testfahrer wird beim 19. Rennwochenende der Saison in Austin, Texas, am ersten freien Training teilnehmen. Dies tut der 23-Jährige im Auto von Charles Leclerc, der sich in der ersten Session mit der Zuschauerrolle begnügen muss, bevor er für das restliche Wochenende wieder ans Steuer seines Dienstwagens darf.

Shwartzman, der mit der Startnummer 39 auf dem Auto ausrücken wird, freut sich auf den Einsatz, denn zum erste Mal nimmt er im Rahmen eines Formel-1-Rennwochenendes an einer Session teil. Auch für das Team ist die FP1-Teilnahme des russisch-israelischen Fahrers etwas Besonderes, denn das letzte Rennwochenende, an dem die Scuderia mit drei Rennfahrern teilnahm, liegt schon eine ganze Weile zurück.

1976 war Carlos Reutemann neben Niki Lauda und Clay Regazzoni in Italien im Einsatz. Der Argentinier nahm allerdings in einem dritten Ferrari auch an den weiteren Sessions und dem Rennen teil. Shwartzman verdankt seinen Einsatz in der ersten freien Trainingsstunde der Regel, die jedem Team vorschreibt, jeden der beiden Fahrer mindestens einmal im ersten Training durch einen Piloten zu ersetzen, der nicht mehr als zwei GP-Einsätze bestritten hat.

«Zuallererst ist es eine grosse Ehre für mich, an einer offiziellen Formel-1-Saison für Ferrari teilzunehmen. Ich bin der erste Fahrer seit langer Zeit, der dieses Privileg geniessen darf, und das macht den Einsatz noch spezieller. Ich bin natürlich aufgeregt, aber gleichzeitig bin ich auch sehr gespannt darauf, dieses Auto zum ersten Mal zu fahren», sagt der Formel-2-Gesamtzweite des vergangenen Jahres.

Shwartzman konzentriert sich in diesem Jahr ganz auf seine Arbeit für die Scuderia und sitzt entsprechend oft im Simulator von Ferrari. «Mich ganz auf die Arbeit mit Ferrari zu fokussieren und keine Rennen zu bestreiten, war eine neue Erfahrung. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich zum Team-Erfolg beitragen kann. Ich habe in diesem Jahr viel gelernt, und habe mich dadurch als Rennfahrer weiterentwickeln können.»

