Lewis Hamilton (Mercedes): «Das vergesse ich nie»

Kein Formel-1-Fahrer ist erfolgreicher auf dem Circuit of the Americas als Lewis Hamilton: fünf Siege, 2015 und 2019 sicherte er sich hier WM-Titel. In der GP-Saison 2022 isst der Brite hartes Brot.

Lewis Hamilton fühlt sich in den USA pudelwohl. Seit Jahren jettet er zum Musikmachen nach Los Angeles oder für Modewochen nach New York, er geniesst in einem Anwesen in Colorado den Winter oder stürzt sich auf Hawaii zum Surfen in die Wellen. Anfang August 2022 ist er sogar Teilhaber der Denver Broncos geworden.

Die USA hat dem Engländer viel zurückgegeben: Er hat den Grossen Preis der USA sechs Mal gewinnen können (fünf Mal in Austin, ein Mal in Indianapolis), 2015 und 2019 hat er sich auf dem Circuit of the Americas (COTA) ausserhalb von Austin den WM-Titel gesichert.

Lewis: «Meinen ersten Besuch in den Staaten, das vergesse ich nie. Nachdem ich Amerika so oft im Fernsehen gesehen hatte – besonders New York – kam ich mir vor, als würde ich auf einem Film-Set herumspazieren. Es war unglaublich.»

Ich erinnere mich an die Worte von Lewis, als er bei unserem ersten Besuch in Austin 20212 sagte: «Ich habe das Gefühl, dass die Formel 1 in den USA unheimlich wachsen kann. Die Leute hier lieben Sport, und sie werden die Formel 1 lieben.»

Es dauerte dann bis zur Netflix-Serie «Drive to Survive», um den schlafenden Riesen zu wecken: Es gab in den USA immer einen harten Kern von Formel-1-Fans, aber die breite Masse wurde durch die spektakuläre Netflix-Doku auf den GP-Sport aufmerksam. Seither verfolgen Menschen die Königsklasse, die zuvor noch nie von der Formel 1 gehört hatten.



Ein weiterer GP-Sieg von Hamilton wäre eine Sensation: Mercedes-Benz ist in der Saison 2022 noch ohne Volltreffer, die Autos von Red Bull Racing und Ferrari sind in den meisten Rennen unerreichbar.



Lewis Hamilton sagt zu den Chancen von Mercedes in Austin: «Die Fans dürfen erwarten, dass ich alles gebe, wie immer. Das Team arbeitet mit Volldampf an Verbesserungen. Aber ich bin vorsichtigt, was die Erwartungen angeht. Denn wir hatten in diesem Jahr neue Teile am Wagen und dachten, das bringt ein paar Zehntel, und dann kam alles ganz anders. Wir taten uns schwer, die Vorteile der neuen Teile umzusetzen.»



«Generell ist der USA-GP für mich immer etwas Besonderes. In den Staaten zu sein, das macht mich glücklich. Das war schon 2007 in Indianapolis so. Austin gehört zwar zur neuen Generation von Rennstrecken, aber das ist einer der besten Kurse – der tolle Grands Prix erlaubt und viel Fahrspass bietet. Und dann ist dieses Rennen wunderbar am Wachsen. Hier machen sie die Dinge einfach anders.»



Hamilton kam über die Stationen Tokio, Los Angeles und Denver nach Austin. «Ich habe ein Spiel meines Teams besucht, das war ein fabelhaftes Erlebnis in einer grandiosen Arena. Es war interessant zu sehen, wie die Zuschauer auf das Spiel reagiert haben – das ist natürlich ganz anders als bei einem Autorennen, aber die Leidenschaft der Besucher ist die gleiche.»



«Es war auch spannend zu erleben, wie der Trainer mit dem Team arbeitet. Die Broncos haben eine gute Verteidigung, aber unser Angriff ist nicht der Beste. Ich vertiefe mich mehr und mehr in diese Thematik, und einige der Athleten sind unglaublich. Diese Typen wiegen bis zu 150 Kilos, denen willst du nicht in die Quere kommen!»