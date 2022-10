Weltmeister Max Verstappen: Zweiter Titel ist anders

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist mit schönen Erinnerungen nach Austin zurückgekommen: Sieger 2021. Beim USA-GP 2022 jagt der Niederländer einen weiteren Rekord.

Zwölf Mal hat der alte und neue Weltmeister Max Verstappen in dieser grandiosen GP-Saison 2022 triumphiert: Saudi-Arabien, Imola, Miami, Spanien, Aserbaidschan, Kanada, Frankreich, Ungarn, Belgien, Niederlande, Italien und Japan.

Damit fehlt nur noch ein Erfolg, um die Rekorde von Michael Schumacher (Ferrari, 2004) und Sebastian Vettel (Red Bull Racing, 2013) einzustellen – 13 Saisonsiege!

Verstappen ist beim Thema Rekorde tiefenentspannt. Nach seinem ersten WM-Titel 2021 in Abu Dhabi sagte er: «Ich habe mein grosses Ziel erreicht, alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus.»

Und der inzwischen 32-fache GP-Sieger hat auch festgehalten: «Ich denke nicht an Rekorde. Wenn du ein konkurrenzfähiges Auto hast, dann kommen die wie von selber. Wir haben noch vier Chancen, den Rekord zu erreichen oder zu übertreffen, und an meinem Ziel hat sich nichts geändert – ich will versuchen, jedes Rennen zu gewinnen.»



Viel lieber denkt der 25-Jährige jedoch daran, wie er sich als Fahrer weiterentwickeln kann. «Ich finde, du kannst immer zulegen. Es geht nicht um massive Fortschritte, sondern um unermüdliche Detailarbeit. Es geht für mich um solche Fragen: Wie kann ich dazu beitragen, dass ein GP-Wochenende noch besser verläuft? Wie kann ich mich optimal vorbereiten? Wie kann ich besser verstehen, wie ich die Balance eines Autos optimieren kann? Wie kann ich aus den Reifen mehr herausholen?»



Zur Ausgabe 2022 des USA-GP sagt Verstappen: «An einigen Stellen scheint die Bahn nicht mehr so wellig zu sein wie 2021, an einigen anderen ist es wohl schlimmer geworden. Aber was wirklich Sache ist, das werden wir erst im Rennwagen spüren.»



Viele Fans fragen sich: Wie hat Max Verstappen seinen WM-Titel eigentlich gefeiert? Der Red Bull Racing-Star sagt: «Ich hatte noch Einiges zu tun, mit Auftritten und Arbeit im Rennsimulator, aber es gab einen Abend, da habe ich einige Leute eingeladen, die mir besonders wichtig sind, und wir haben ein schönes Essen zusammen gehabt.»



«Klar hat der zweite Titel einen anderen Geschmack als der erste. Der erste Titel ist immer etwas ganz Besonderes, so wie der erste Sieg. Dazu kam, dass der Titel 2021 in Abu Dhabi auf so dramatische Art und Weise entschieden wurde. Dieses Mal waren wir uns ziemlich sicher, dass wir den Titel früher oder später nach Hause bringen. Das ist einfach anders. Letztlich kannst du die beiden Jahre kaum vergleichen. 2021 war sehr emotional, 2022 hingegen ist besonders befriedigend, weil wir eine so starke Saison zeigen können.»



Was Max Verstappen gefreut hat: «Ich habe nach dem Titelgewinn einen Brief des Königs erhalten. Es ist schön zu sehen, wenn du merkst, dass die Königsfamilie verfolgt, was bei uns auf den Rennstrecken so passiert.»



Fühlt es sich anders an, zur Rennstrecke zu kommen und zu wissen, dass die grosse Entscheidung bereits gefallen ist? Max: «Eigentlich nicht. Wir wollen als nächstes den Konstrukteurs-Pokal sicherstellen, dann wäre es schön, die Fahrer-WM auf den ersten beiden Rängen zu beenden, und es gibt vier Siege zu erringen. Klar ist alles ein wenig entspannter, aber wenn ich im Auto sitze, wird es keinen Unterschied geben.»





Max Verstappen beim USA-GP

2015 mit Toro Rosso: 4.

2016 mit Red Bull Racing: Ausfall (Getriebe)

2017 mit Red Bull Racing: 4.

2018 mit Red Bull Racing: 2.

2019 mit Red Bull Racing: 3.

2021 mit Red Bull Racing: Sieger