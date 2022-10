Lewis Hamilton: «Haben einen grossartigen Leader»

Formel-1-Star Lewis Hamilton weiss, was sein Team so stark macht. Der Mercedes-Pilot ist sich sicher, dass die Teamführung und die Art der Kommunikation zum Erfolg der Silberpfeile beiträgt.

Ferrari belegt mit 165 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Red Bull Racing den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung. Die Roten, die stark ins Jahr gestartet sind, haben es im Verlauf der Saison nicht geschafft, das Team von Weltmeister Max Verstappen unter Druck zu setzen. Dies gelang in den letzten Jahren nur einer Mannschaft – dem Mercedes-Team.

Lewis Hamilton weiss, was das Werksteam der Sternmarke so stark macht. Er erklärte in Austin auf die Frage, was Mercedes als Red Bull Racing-Gegner von Ferrari unterscheidet: «Anders als am Jahresanfang, als ich behauptet habe, dass wir keine Fehler machen, kann ich sagen, dass wir menschlich sind und ganz klar auch falsch liegen können.» Seine Truppe habe aber auch viele Stärken, etwa bei der Team-Führung, fügte er an.

«Wir haben einen grossartigen Leader im Team und werden stark vom Daimler-Vorstand unterstützt, der den Motorsport liebt. Alle sind leidenschaftliche Racer», schwärmte der siebenfache Weltmeister. Und er betonte: «Die Kommunikation innerhalb der ganzen Organisation ist super, Toto ist sehr fokussiert.»

Der Wiener, der das Team von Hamilton leitet, sei immer um das Wohl der Mitarbeiter bemüht, erzählt der 37-jährige Brite: «Ich kenne keinen anderen Team-Leader, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der hingeht und sagt: 'Hey, wie läuft's zu Hause? Wie kann ich dir helfen, dich besser zu unterstützen, damit du mehr Zeit mit deiner Frau, deinem Mann, deinem Partner oder deinen Kindern verbringen kannst, so dass du glücklicher zur Arbeit kommst und dich mehr engagieren willst?' Das ist es, was Toto ausmacht, und deshalb herrscht auch im ganzen Team ein Erfolgshunger.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8