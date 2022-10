Fernando Alonso: «Alle nutzen die Grauzonen»

Fernando Alonso gehört zu jenen Fahrerlager-Dauergästen, die sich nicht über die FIA-Untersuchungsergebnisse zur Budget-Obergrenze aufregen. Er weiss: Jedes Team nutzt die Grauzonen des Regelwerks aus.

Während einige Teamchefs und Fahrer eine drastische Strafe für jede Überschreitung des Budgetdeckels fordern, nimmt Fernando Alonso in der Diskussion um die FIA-Untersuchung zur Budget-Obergrenze und der festgestellten Überschreitung derselben durch Red Bull Racing in der Saison 2021 eine pragmatische Haltung ein.

Der zweifache Weltmeister erklärte im Fahrerlager von Austin, dass solche Kontroversen schon immer ein Teil des Sports gewesen seien. «Die Budget-Obergrenze ist eine relativ neue Regelung, aber es gab immer schon Grauzonen im Reglement, die auch genutzt werden.»

«Diejenigen, die WM-Titel gewonnen haben, nutzten immer auch Grauzonen und Schlupflöcher im Reglement», ist sich Alonso sicher. «Danach werden die entsprechenden Lösungen entweder kopiert oder verboten. Das gehört zur Formel 1 dazu.»

«Mir kommt kein Weltmeister-Team in den Sinn, das nicht in gewisser Weise mit der Nutzung der Grauzonen die anderen Rennställe überrascht hat. Da wäre Brawn GP, Red Bull Racing in 4er Saison 2012 oder auch die Mercedes-Dominanz. Ferrari hat 2019 zwei Rennen mit Material gewonnen, von dem jeder wusste, dass es illegal war – und nichts geschah, die beiden Siege können sie behalten», fügte der 32-fache GP-Sieger an.

