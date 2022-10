Sebastian Vettel: 2023 Reservepilot bei Aston Martin?

Beim viertletzten Grand-Prix-Wochenende von Sebastian Vettel spricht der vierfache Weltmeister über eine künftige Rolle bei Aston Martin und über den grünen Rennwagen für die Saison 2023.

Ende Juli hat Sebastian Vettel erklärt: «Abu Dhabi wird mein letzter Grand Prix sein, dann ist Schluss mit Formel 1.» Wirklich? Vor allem in England wird seither spekuliert, dass der 53-fache GP-Sieger auch 2023 eine Rolle bei Aston Martin spielen könnte.

Zum Beispiel wird eine Rolle als Reservefahrer ins Gespräch gebracht. Der vierfache Formel-1-Champion Vettel sagt dazu im Fahrerlager des Circuit of the Americas: «Aber was tut ein Ersatzpilot denn? Er kommt zu den Rennen und macht dann nichts. Also das kommt für mich nun wirklich nicht in Frage.»

Könnte es sich der Deutsche vorstellen, 2023 für Fernando Alonso oder Lance Stroll einzuspringen, sollte der Spanier oder der Kanadier unpässlich sein? Seb lacht: «Nur, wenn das Wochenende in Suzuka stattfindet!»

Bei früheren Gelegenheiten hat der 35-jährige Heppenheimer klargemacht: Er kann sich keine Aufgabe im Aston Martin-Management vorstellen und sieht sich schon gar nicht als GP-Experte eines Fernsehsenders.



Aber Sebastian wäre nicht Vettel, würde er einfach sorg- und lieblos seiner Formel-1-Rente entgegenzuckeln. «Wir wollen für 2023 ein besseres Auto bauen, und ich will mit guten Rennen zum Schluss der Saison bei diesem Ziel mithelfen.»



«Ich bin vielleicht nicht mehr in alle Vorgänge eingebunden, aber noch immer Teil des Teams. Ich wechsle ja zu keinem anderen Rennstall, also sage ich weiter, was ich denke, auch im Hinblick aufs nächstjährige Auto.»



Aston Martin hat aus den letzten zwei Rennen in Singapur und Japan zwei sechste Plätze und einen achten Rang herausgeholt, Alfa Romeo hingegen ist leer ausgegangen. Um genau zu sein, hat Alfa seit dem Kanada-GP Mitte Juni nur noch einen WM-Punkt geholt. Daher hat Aston Martin auf 45:52 Punkte aufgeholt, es geht um den sechsten Platz im Konstrukteurs-Pokal.



Sebastian Vettel sagt: «Wenn es weiter so gut läuft wie in Singapur und Suzuka, dann können wir Alfa Romeo überholen. Der Schlüssel zu weiteren Top-Ten-Platzierungen ist eine gute Leistung im Qualifying. Leichtes Spiel werden wir gegen Alfa nicht haben. Aber mit ein wenig Glück wie zuletzt in Asien können wir das packen.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8