USA-GP im Live-Ticker: Vorsicht, Zeitverschiebung!

Wer sich die Formel-1-Action vom Circuit of the Americas (COTA) bei Austin (Texas) angucken will, braucht Sitzleder: Trainings und Rennen sind gemessen an Europa um sieben Stunden zeitverschoben.

Im Fahrerlager des Circuit of the Americas (COTA) treffen wir einige Menschen mit müden Gesichtern: Wir haben inzwischen das 19. GP-Wochenende, der Formel-1-Tross hat sich nach den Rennen in Singapur und Japan aus Asien nach Amerika weiterbewegt, und das belastet nicht nur die Körper der Fachkräfte, das hat auch Auswirkungen auf die Sehgewohnheiten der Fans auf dem Formel-1-Kernmarkt Europa.

Nachdem die GP-Anhänger bei den Grands Prix auf dem Marina Bay Circuit und dem Suzuka International Circuit den Wecker stellen mussten, um sehr früh aufzustehen, brauchen sie jetzt Sitzleder – Trainings und Rennen sind am Abend und in der Nacht zu sehen.

Es geht heute 21. Oktober los mit dem ersten freien Training um 21.00 Uhr europäischer Zeit (14.00 Uhr in Texas), das zweite Training beginnt in Europa sogar erst um Mitternacht und endet um 1.30 Uhr früh, weil es im Rahmen von Pirelli-Reifentests mit 2023er Mischungen um eine halbe Stunde verlängert wird.



Das dritte Training am Samstag, 22. Oktober, beginnt um 21.00 Uhr, die Qualifikation dann um Mitternacht. Rennstart am Sonntag ist 21.00 Uhr in Europa.



Bei Qualifikation und Rennen halten wir Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden, natürlich haben wir auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.





Der USA-GP im Fernsehen

Freitag, 21. Oktober

19.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Japan 2022

19.45: Sky Sport F1 – Warm-Up

20.05: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Fahrer

20.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

21.00: Erstes Training

22.30: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash! Der beschwerliche Weg in die F1

23.00: Sky Sport F1 – USA-GP 1990 in Phoenix

23.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

23.45 Uhr: ORF – Highlights erstes und Berichterstattung Zweites Training

00.00: Zweites Training



Samstag, 22. Oktober

02.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

03.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – GP Japan 2022 Wiederholung

10.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

11.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

13.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

13.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Japan 2022

13.50: Sky Sport F1 – Greatest Races: Jean Alesi USA 1990

14.00: Sky Sport F1 – Legends of F1: Sir Frank Williams

15.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

16.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Japan 2022

18.20: Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger Deutschland 1994

18.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Teamchefs

19.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00: Sky Sport F1 – USA-GP 1987 in Detroit

20.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

21.00: Drittes Training

23.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

23.30: ORF – Highlights drittes Training

23.30: ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying

23.55: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

00.00: Qualifying



Sonntag, 23. Oktober

09.90: ServusTV – Qualifying Analyse

02.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

03.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

04.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Japan 2022

04.20: Sky Sport F1 – Greatest Races: Fernando Alonso Deutschland 2007

04.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

06.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.30: Sky Sport F1 – GP Miami 2022 Wiederholung

10.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Japan 2022

10.50: Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 1984

11.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – Top-10 Onboards: GP Japan 2022

12.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

13.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

14.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

16.00: Sky Sport F1 – Drittes Training Wiederholung

17.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

19.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

19.55: SRF 2 – Zusammenfassung Qualifying

20.25: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

21.00: Grosser Preis der USA

22.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

23:00: ORF – Motorhome

23.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen