Ehre für Sebastian Vettel in USA: 296 Bäume gepflanzt

Bobby Epstein, Geschäftsleiter des Circuit of the Americas (COTA) hatte angekündigt: «Wir wollen Sebastian Vettel hier gebührend verabschieden.» Die Texaner halten Wort, mit einer ungewöhnlichen Aktion.

Sebastian Vettel ist einer von nur vier Austin-GP-Siegern im Startfeld auf dem Circuit of the Americas (COTA), 2013 gewann er mit Red Bull Racing – neben Lewis Hamilton (fünf Siege, 2012 sowie 2014 bis 2017), Valtteri Bottas (2019) und Max Verstappen (2021).

Der Heppenheimer sollte ein würdiges Goodbye erhalten. COTA-Geschäftsleiter Bobby Epstein: «Wir möchten Sebastian in einer Art und Weise verabschieden, wie es sich für einen vierfachen Weltmeister und 53-fachen GP-Sieger gehört. Wir haben einige gute Ideen, mal sehen, was wir davon umsetzen können.»

Das wissen wir nun: COTA pflanzt an der Strecke für jeden bestrittenen WM-Lauf des Deutschen einen Baum, insgesamt 296. Damit soll der Champion auch für seinen Einsatz für mehr Umweltschütz gewürdigt werden.

Die ersten zwanzig Bäume sind auf der Rennanlage gepflanzt worden, im so genannten Vettel-Hain. Sebastian packte selber zu und erhielt von Bobby Epstein eine goldene Schaufel. Vettel hat erklärt, zusammen mit der Firma TreeFolks werde er in der Stadt Austin 296 weitere Bäume setzen – und zwar in einem Stadtpark, der 2022 bei Überschwemmungen übel zugerichtet worden ist.



Zu einem späteren Zeitpunkt wird es am Vettel-Hain eine bronzene Ehrentafel geben.