Lewis Hamilton (Mercedes): «Das kannst du nicht tun»

Der Freitag auf dem Circuit of the Americas bei Austin (Texas) stand ganz im Zeichen von Testfahrten mit 2023er Pirelli-Reifen. Lewis Hamilton sagt, was mit den kommenden Walzen unmöglich ist.

So mancher Formel-1-Experte wird es am Freitagabend am Circuit of the Americas mit Sokrates gehalten haben: «Ich weiss, dass ich nichts weiss.» Nach 90 Minuten Arbeit mit 2023er Pirelli-Reifen ergibt sich eine Zeitenliste, auf die kein Verlass ist.

Lewis Hamilton tritt vor die Journalisten, und ein Kollege fängt an: «Lewis, also die Reifentests …» Schon beginnt der siebenfache Weltmeister zu kichern, denn er hat im Laufe der Jahre immer wieder betont, wie er solche Einsätze eher als lästige Pflicht empfindet. Ein Racer wie Hamilton lebt für die Kür, und das ist Racing.

Aber es ist als Vollblut-Racer auch neugierig. Und er weiss: Solche Tests wie am 21. Oktober in Austin können wertvolle Erkenntnisse bieten, die sich später als Vorteil erweisen.

Lewis Hamilton sagt: «Die Vorgabe ist ja, dass wir mit unmarkierten Reifen fahren und nicht wissen, was für eine Spezifikation am Wagen ist. Und genau darum geht es. Das Fahrgefühl soll im Vordergrund stehen, wenn wir unsere Eindrücke wiedergeben.»



«Auch für uns Fahrer ist das ein Experiment. Wir fahren da raus und wissen nicht, was uns erwartet. Und die Reifen verhalten sich jedes Mal anders, das beeinträchtigt alles die Fahrzeugbalance. Manchmal sind die Vorderreifen von der Konstruktion her stabiler, manchmal verändert sich das Handling des Autos beim Einlenken, in der Kurve, beim Herausbeschleunigen. Du folgst deinen Instinkten, du speicherst diese Eindrücke und gibst sie dann dem Techniker weiter.»



«Mit den ausgereiften Autos bis Ende 2021 konntest du auf die Bahn gehen und dich gleich ans Limit wagen. Das ist mit den 2022er Rennwagen anders, das kannst du nicht tun. Da musst du dich an die Grenze herantasten. Und das hat auch damit zu tun, dass wir in diesen 90 Minuten mit Reifen gearbeitet haben, die in Decken steckten, nur 50 Grad warm. Also so wie es 2023 sein wird. Unmöglich, auf die Bahn zu fahren und voll zu attackieren. Das musst du schrittweise aufbauen.»



«Was die Arbeit fürs Rennen angeht, lief alles mehr oder weniger nach Plan. Ich bin für die Arbeit aller Mitarbeiter im Rennwagenwerk dankbar, dass wir auch hier neue Teile haben. Ich merke, dass wir Fortschritte machen. Leider haben wir in der Vorbereitung auf Quali und Rennen nun 90 Minuten verloren. Aber zuvor lief es recht gut, das gibt mir Hoffnung für Samstag.»





2. Training, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,810 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:37,525

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,627

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:38,232

05. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,507

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:39,547

07. Max Verstappen (NL), 1:39,575

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:39,698

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:39,840

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:39,852

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:40,084

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:40,178

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:40,562

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:40,664

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,806

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:41,310

17. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:41,334

18. Alex Albon (T), Williams, 1:41,853

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:41,857

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:42,317





1. Training, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,857 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:37,332

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:37,460

04. Max Verstappen (NL), 1:37,462

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:37,515

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:37,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:37,802

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:37,810

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37,856

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:38,401

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:38,102

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:38,276

13. Alex Albon (T), Williams, 1:38,422

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:38,911

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:38,922

16. Álex Palou (E), McLaren, 1:39,911

17. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:40,034

18. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:40,175

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:40,325

20. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:43,063