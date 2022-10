Sebastian Vettel Zweitletzter: «Schwierig zu lernen»

Merkwürdiges Bild für die Fans der deutschen Formel-1-Piloten nach dem zweiten Training zum USA-GP in Austin (Texas): Mick Schumacher Fünfter, aber Sebastian Vettel lediglich Zweitletzter.

Mit dem Ende des zweiten Trainings auf dem Circuit of the Americas bei Austin began in Texas das grosse Rätselraten: Was sind diese Zeiten wert? Ist Mick Schumacher als Fünfter wirklich auf Punktekurs, ist Sebastian Vettel als Zweitletzter chancenlos? Die Antwort dürfte irgendwo dazwischen liegen.

Das Bild wird nicht nur durch den Pirelli-Reifentest im zweiten Training verfälscht, wie der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel sagt: «Wir haben im ersten Training sehr viele Runden gedreht, aber wir waren nicht zum besten Zeitpunkt mit weichen Reifen auf der Bahn.» Ergebnis: Rang 10.

Der 53-fache GP-Sieger weiter: «Wir glauben aber, die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu haben, um am Samstag und Sonntag eine gute Leistung zeigen zu können.»

«Ich will am Samstag die Balance im kniffligen ersten Pistenteil verbessern, da gibt es oft Rückenwind, der das Auto ganz leicht macht.»



«Das zweite Training wurde von der Arbeit mit Pirelli dominiert. Dabei war es schwierig, etwas Zusätzliches zu lernen. Aber letztlich ist jede Runde in einem Formel-1-Rennwagen hilfreich, und wir haben die Gelegenheit genutzt, um ein paar Dinge auszuprobieren.»



«Ich trete 2023 ja nicht mehr an, aber ich glaube, ein grosses Problem wird sein, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Weil die Heizdecken nur noch auf 50 Grad aufgewärmt werden. Ich hatte wohl auch den härtesten Reifen, also den langsamsten, also das war jetzt nicht besonders spassig.»





2. Training, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,810 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:37,525

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,627

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:38,232

05. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,507

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:39,547

07. Max Verstappen (NL), 1:39,575

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:39,698

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:39,840

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:39,852

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:40,084

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:40,178

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:40,562

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:40,664

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,806

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:41,310

17. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:41,334

18. Alex Albon (T), Williams, 1:41,853

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:41,857

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:42,317





1. Training, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,857 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:37,332

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:37,460

04. Max Verstappen (NL), 1:37,462

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:37,515

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:37,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:37,802

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:37,810

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37,856

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:38,401

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:38,102

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:28,276

13. Alex Albon (T), Williams, 1:38,422

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:38,911

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:38,922

16. Álex Palou (E), McLaren, 1:39,911

17. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:40,034

18. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:40,175

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:40,325

20. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:43,063