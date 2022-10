Mick Schumacher: «Glaube nicht, dass P5 möglich ist»

Mick Schumacher drehte im verlängerten zweiten Training in Austin die fünftschnellste Runde. Trotzdem bleibt er mit Blick auf das restliche Wochenende vorsichtig. Er weiss: Es gibt noch viel zu tun.

Im ersten und zweiten freien Training war Mick Schumacher der schnellere der beiden Haas-Piloten. Während Ferrari-Reservist Antonio Giovinazzi im ersten Training schon nach vier Runden abflog, schaffte der Deutsche 20 Umläufe und belegte danach den 15. Platz.

In der zweiten Session, die wegen des Tests mit dem 2023er-Prototyp-Reifen um 30 Minuten verlängert wurde, umrundete Schumacher den Circuit of the Americas weitere 26 Mal und belegte mit seiner persönlichen Bestleistung von 1:39,507 min die fünfte Position. Stammfahrer Kevin Magnussen landete auf der FP2-Zeitenliste auf dem elften Platz.

Allerdings sind die Zeiten mit Vorsicht zu geniessen. Das weiss Schumacher, dessen Prognose für das restliche Rennwochenende entsprechend nüchtern ausfällt: «Wir hatten eine gute Performance, allerdings kannst du nie wissen, was die Gegner in Sachen Spritmenge und Reifen getestet haben. Natürlich nehmen wir das gute Ergebnis gerne hin, aber ich glaube nicht, dass P5 möglich ist im Qualifying.»

«Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber es ist grossartig, dass wir wieder in Austin unterwegs sind. Und diesmal rücken wir mit einer Speziallackierung vor unserem Heimpublikum aus», weiss der aktuelle WM-Sechzehnte. «Ich hoffe, dass wir einen Top-10-Startplatz erreichen und ein gutes Rennen zeigen können», ergänzt der 23-jährige Haas-Pilot.

2. Training, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,810 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:37,525

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,627

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:38,232

05. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,507

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:39,547

07. Max Verstappen (NL), 1:39,575

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:39,698

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:39,840

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:39,852

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:40,084

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:40,178

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:40,562

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:40,664

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,806

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:41,310

17. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:41,334

18. Alex Albon (T), Williams, 1:41,853

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:41,857

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:42,317





1. Training, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,857 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:37,332

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:37,460

04. Max Verstappen (NL), 1:37,462

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:37,515

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:37,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:37,802

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:37,810

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37,856

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:38,401

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:38,102

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:28,276

13. Alex Albon (T), Williams, 1:38,422

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:38,911

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:38,922

16. Álex Palou (E), McLaren, 1:39,911

17. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:40,034

18. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:40,175

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:40,325

20. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:43,063