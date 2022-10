Crash von Antonio Giovinazzi: Vom Winde verweht

Antonio Giovinazzi steckte nach nur wenigen FP1-Runden in der Streckenbegrenzung

Ferrari-Reservist Antonio Giovinazzi entschuldigte sich nach seinem Crash im ersten freien Training auf dem Circuit of the Americas beim Haas-Team und erklärte, wie es zum ärgerlichen Abflug kam.

Vor dem Einsatz von Antonio Giovinazzi im ersten freien Austin-Training erklärte Haas-Teamchef Günther Steiner noch, dass es immer nützlich für das Team sei, wenn ein weiterer Fahrer Feedback zum aktuellen GP-Renner gibt. Deshalb zögerte die Rennleitung des US-Teams auch nicht, als Ferrari um den Einsatz des früheren GP-Piloten bat.

Dass der Italiener allerdings nur vier Austin-Runden schaffen würde, nachdem er das Steuer von Kevin Magnussens Dienstwagen übernommen hatte, wusste Steiner zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Doch leider war der Einsatz des früheren Alfa Romeo-Piloten vorbei, bevor er richtig angefangen hatte.

Besonders ärgerlich: Beim Abflug kam nicht nur ein Teil des Frontflügels zu Schaden, auch die Kupplung wurde in Mitleidenschaft gezogen, als er sich aus seiner misslichen Lage befreien wollte. Deshalb ersetzte das Haas-Team zur Sicherheit das Getriebe.

Giovinazzi erklärte hinterher kleinlaut, dass er sich in aller Form beim Team entschuldige. «Ich gab Gas und es gab viele Windböen und ich habe dann die Kontrolle über das Auto verloren. Leider war damit die ganze Session gelaufen. Eine grosse Entschuldigung ans Team, aber das ist Racing und sowas gehört auch dazu.»

Für das Haas-Team war dies der letzte Einsatz von Giovinazzi, der noch nicht sagen kann, wie es mit seiner Karriere weitergeht: «Ich weiss noch nicht, was ich im nächsten Jahr mache, mal schauen, was passieren wird. Es stehen nur noch vier Formel-1-Rennen in diesem Jahr auf dem Programm, wie werden sehen, wie es nach der Saison weitergehen wird.»

2. Training, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,810 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:37,525

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,627

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:38,232

05. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,507

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:39,547

07. Max Verstappen (NL), 1:39,575

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:39,698

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:39,840

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:39,852

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:40,084

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:40,178

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:40,562

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:40,664

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,806

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:41,310

17. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:41,334

18. Alex Albon (T), Williams, 1:41,853

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:41,857

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:42,317





1. Training, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,857 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:37,332

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:37,460

04. Max Verstappen (NL), 1:37,462

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:37,515

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:37,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:37,802

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:37,810

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37,856

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:38,401

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:38,102

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:28,276

13. Alex Albon (T), Williams, 1:38,422

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:38,911

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:38,922

16. Álex Palou (E), McLaren, 1:39,911

17. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:40,034

18. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:40,175

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:40,325

20. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:43,063