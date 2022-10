USA-GP Circuit of the Americas: Fernziel 500.000 Fans

Der Grosse Preis der USA auf dem Circuit of the Americas wird in diesem Jahr vor 440.000 Fans stattfinden. Rennstrecken-CEO Bobby Epstein glaubt, dass auch eine halbe Million Zuschauer möglich ist.

10 Jahre Circuit of the Americas, und eine Erfolgsgeschichte geht weiter: An diesem Wochenende freut sich Strecken-Geschäftsleiter Bobby Epstein über einen neuen Besucherrekord – 440.000 Fans, das sind zehn Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021.

Eintrittskarten gibt es seit Monaten keine mehr, Menschen suchen verzweifelt Hotelbetten in und um Austin, und wenn Sie keine Reservierung haben für einen Restaurantbesuch, dann gute Nacht.

Epstein sagt: «Das fühlt sich aufregender an als unser erster Grand Prix 2012. Ganz einfach deshalb, weil wir inzwischen ziemlich genau wissen, wie wir unsere Veranstaltung noch attraktiver gestalten können und weil wir sehen, wie das Interesse an der Formel 1 wächst und wächst.»

«Wir haben gemessen an 2021 mehr Tribünen errichtet, wir haben die Fanbereiche vergrössert, es gibt mehr Verkaufsstände für Essen und Getränke, mehr Schattenplätze. Und wir sind mächtig stolz darauf, dass wir Ed Sheeran für ein Konzert gewinnen konnten, weltweit einer der grössten Musiker derzeit. Wir haben das vor mehr als einem Jahr aufgegleist. Als es darum ging, welche Musiker ein Fan-Magnet sein könnten, sagte eine meiner Töchter: ‘Du musst Ed Sheeran holen!’»

«Wir haben unsere Tickets fürs GP-Wochenende schneller denn je verkauft, das Interesse war wirklich überwältigend.»



Die Tatsache, dass die Fahrer-WM in Suzuka entschieden worden ist, zu Gunsten von Max Verstappen, spielt gemäss Epstein keine Rolle: «Die Leute kaufen die Tickets nicht aufgrund des WM-Stands, sie kaufen Karten, weil sie an einer Grossveranstaltung teilnehmen wollen, die Racing und Musik verbindet. Sie kaufen Karten, weil sie die Stadt Austin geniessen wollen. Eine WM-Entscheidung zu erleben, das ist ein Bonus. Aber schau dir die Rekordzahlen in Melbourne, Montreal oder Silverstone an, und da wird auch keine WM entschieden.»



Epstein hat nie ein Geheimnis daraus gemacht: Als die Formel 1 im Jahre 2015 nach Mexiko-Stadt zurückkehrte (nur 2,5 Flugstunden von Austin entfernt), hat das viele Fans gekostet – die Mexikaner. «Aber dann haben wir gemerkt, wie das Interesse an der Formel 1 in den USA steigt.» Nicht zuletzt dank der Netflix-Doku «Drive to Survive».



Epstein weiter: «2022 haben wir den ersten Miami-GP erlebt, das war erneut wie ein Turbo für das Formel-1-Feuer in Amerika. Und ich weiss, dass Las Vegas 2023 ein Knaller-Event wird. Wir sehen Miami und Las Vegas nicht als Rivalen, sondern als Gefährten. Miami gibt der Formel 1 im Frühling in Amerika viel Aufmerksamkeit, das ist auch in unserem Interesse. Und Las Vegas wird eine unvergleichliche Spass-Veranstaltung, die uns nichts wegnimmt. Jeder Grand Prix hat seinen ganz eigenen Geschmack.»



«Was mich besonders freut: Es zeigt sich heute, dass wir in Amerika immer eine tolle Fangemeinde für die Formel 1 hatten, das merken wir am Publikum. Dazu aber kommen nun viele neue Fans, die den Sport beispielsweise auf Netflix kennengelernt haben, die Königsklasse jetzt neugierig erkunden und hellauf begeistert sind.»



«Der eine oder andere wird vielleicht sagen – ist genügend Raum für drei Rennen in den USA? Ich finde ja, denn wir befinden uns in einer Phase des Wachstums, und es ist völlig naheliegend, diesen Boom zu nutzen. Ich schliesse nicht aus, dass wir eines Tages sogar vier Grands Prix pro Jahr in Amerika haben. Wenn der Kuchen wächst und wächst, hat jeder von uns genügend grosse Stücke.»



«Wir begrüssen die Generation Netflix, aber mit zehn Jahren COTA haben wir inzwischen Tradition, das kannst du nicht bezahlen. Wir spüren grosse Treue der Fans, wir haben sehr viele Besucher, für die ein Besuch in Austin zum Jahresprogramm gehört. Wir sind zu einer Veranstaltung geworden, welche die Fans nicht verpassen wollen. Es gibt keine bessere Werbung als zufriedene Besucher. Netflix ist nicht der einzige Grund, wieso wir uns über Rekordzahlen freuen dürfen.»



Fernziel am COTA: eine halbe Million Fans. Das hält Bobby Epstein für machbar, nicht zuletzt durch Logan Sargeant, der im kommenden Jahr für Williams fahren soll.



Epstein sagt: «Ganz ehrlich, ich hätte es toll gefunden, Colton Herta 2023 im AlphaTauri zu sehen, leider hat das wegen der Superlizenz-Regel nicht geklappt. Ein wenig enttäuscht hat mich das schon. Aber Logan wird rasch darüber hinweg helfen. Ein US-amerikanischer Stammfahrer ist der nächste logische Schritt, natürlich auch in der Hoffnung, dass er eines Tages vorne mitfahren kann.»



Für 2023 baut Epstein die Attraktionen am COTA weiter aus: «Wir haben unser Riesenrad hier, und im nächsten Jahr werden wir eine Achterbahn haben. Sie kommt aus den Niederlanden und sie heisst zwar offiziell ‘Circuit Breaker’, aber im ganzen Schriftverkehr nennen wir sie alle nur – The Max.»





2. Training, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,810 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:37,525

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,627

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:38,232

05. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,507

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:39,547

07. Max Verstappen (NL), 1:39,575

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:39,698

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:39,840

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:39,852

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:40,084

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:40,178

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:40,562

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:40,664

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,806

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:41,310

17. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:41,334

18. Alex Albon (T), Williams, 1:41,853

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:41,857

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:42,317





1. Training, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,857 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:37,332

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:37,460

04. Max Verstappen (NL), 1:37,462

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:37,515

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:37,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:37,802

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:37,810

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37,856

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:38,401

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:38,102

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:28,276

13. Alex Albon (T), Williams, 1:38,422

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:38,911

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:38,922

16. Álex Palou (E), McLaren, 1:39,911

17. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:40,034

18. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:40,175

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:40,325

20. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:43,063