3. Training USA: Verstappen vorne, Schumacher im Pech

Drittes Training zum Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA) bei Austin (Texas): Max Verstappen erzielt Bestzeit, wieder Pech für Mick Schumacher im Haas-Rennwagen.

Formel-1-Weltmeister Jenson Button (42) sagte vor dem letzten freien Training, was in Texas Sache ist: «Selten war ein drittes Training so wichtig. Diese 60 Minuten sind elementar für die Piloten, sich für die Quali und fürs Rennen gut aufzustellen.»

Der 15-fache GP-Sieger Button vertieft: «Denn die Piloten haben am Freitag de facto ein Training verloren, weil sie für Pirelli getestet haben, dazu haben wir noch Fahrer, die ihr Auto im ersten freien Training für einen jungen Piloten räumen mussten. Es soll mir ja keiner glauben, dass jeder Fahrer im ersten Training mit der Abstimmung auf dem richtigen Weg war. Das wird spannend!»

Das Training begann bei 29 Grad (39 Asphalt), mit mehr Wolken als am Freitag und proppevollen Tribünen und starkem Wind – die enormen Flaggen der USA und Texas stramm im Wind. Die grossen Stories des Tages bislang: Christian Horner wehrt sich gegen Vorwürfe der Gegner, und Williams hat bestätigt – Logan Seargant gibt 2023 sein GP-Debüt, das bedeutet automatisch, dass Mick Schumacher nicht im Williams sitzen wird.

Beliebtester Mann im Fahrerlager: Hollywood-Star Brad Pitt. Jeder will ein Selfie mit dem Amerikaner. Formel-1-Champion Jenson Button schmunzelt: «Ich habe ihn vorher gesehen und ihm zugewunken, aber ich fürchte, er hat nicht gewusst, wer ich bin.»



Zwischendurch flatterte Post der Regelhüter in den elektronischen Briefkasten: Neuer Motor für Fernando Alonso (Alpine) und Charles Leclerc (Ferrari), daher Strafversetzung. Neue Verbrennungsmotoren für beide Asse, dazu einer neuer Turbo für Leclerc. Damit fünf Ränge zurück für Alonso, zehn für Leclerc. Fünf zurück gab es am Freitag schon für Pérez und Zhou.



Probleme für Yuki Tsunoda: An seinem AlphaTauri-Rennwagen wurde gearbeitet, dabei bräuchte der Japaner wie alle Piloten jede Runde, die er bekommen kann.



Das Duell Ferrari gegen Verstappen geht munter weiter: Erste wirlich schnelle Zeit von Charles Leclerc, Weltmeister Verstappen nur 65 Tausendstelsekunden langsamer, 142 Tausendstel hinter dem Monegassen dann Sergio Pérez im zweiten Auto von Red Bull Racing. Der Mexikaner monierte am Funk den Wind, der das Auto instabil mache.



Mick Schumacher nach zehn Minuten in langsamer Fahrt, das sah nach einem Antriebsschaden aus, ein Getriebe- oder Hydraulikproblem. Der Befehl, den Haas-Renner an die Box zu holen, kam zu spät, Mick musste eine Runde im Kriechtempo zurücklegen, bevor er endlich hereinkommen konnte. Er erhielt über Funk die Information: «Wir werden 15 Minuten brauchen.» Dies für ein Leck bei der Wasserpumpe der Hydraulik. Nicht zum ersten Mal, dass die bei Haas Ärger macht.



Max Verstappen übernahm nach einer Viertelstunde die Spitze, die Reihenfolge neu Verstappen vor Leclerc, Pérez, Alonso, Sainz, Hamilton, Ocon und Russell. Wo waren die Deutschen? Vettel noch ohne gezeitete Runde, Mick Schumacher in der Box verschwunden, ebenfalls ohne volle Runde.



Charles Leclerc am Funk: «Die weichen Reifen halten nicht mehr als eine Runde aus.» Bilder seiner Helmkamera zeigten, wie die Fahrer auf dem Waschbrett namens Circuit of the Americas durchgeschüttelt werden.



McLaren-Teamchef Andreas Seidl bestätigt: «Der Verschleiss ist hier sehr hoch, das wird einige interessante Rennstrategien eröffnen.»



Der achtfache GP-Sieger Daniel Riccardo meldete sich: «Etwas stimmt nicht mit dem Bremspedal.» Er brachte seinen McLaren an die Box zurück. «Das Pedal fühlt sich ganz hart an, als gebe als gar keinen Pedalweg mehr. Und die Bremse beisst nicht.» Möglich, dass die Bremsscheiben verglast sind. Das kann passieren, wenn die Scheibe zwischendurch zu stark auskühlt.



Gute Nachricht für Vettel-Fans: Der Aston Martin-Fahrer schob sich auf Rang 6 vor. Zur gleichen Zeit liess COTA-Spezialist Lewis Hamilton seinen Mercedes fliegen – neue Bestzeit! Sie hielt ein paar Sekunden, dann legte Sergio Pérez nach, sehr zur Freude der mexikanischen Fans.



Wie hatte Jenson Button schon am Freitag gesagt: «Das wird ein neues Duell Red Bull Racing gegen Ferrari, aber ich würde hier Lewis Hamilton nicht abschreiben.»



Reihenfolge nach 30 Minuten: Pérez, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Sainz, Alonso, Vettel, Ocon, Stroll und Russell. Mick Schumacher noch immer an der Box.



Mercedes-Fahrer George Russell verbesserte sich auf Rang 6, weil er zuvor keine saubere Runde gehabt hatte; Lewis Hamilton war auf dem Weg, seine Zeit zu verbessern, dann aber in der zweitletzten Kurve neben der Bahn. Der Rekord-Champion brach den Versuch ab.



Gute Nachricht für Mick Schumacher: Reparatur bei Haas abgeschlossen. Mick sofort auf Rang 17, vor seinem Teamgefährten Kevin Magnussen.



Die Piloten gingen auf frischen weichen Reifen hinaus, Max Verstappen versemmelte die erste Kurve. «Sehr tückisch da draussen», keuchte der Niederländer am Funk. Er nahm einen neuen Anlauf, aber auch diese Runde war nicht sauber, dennoch neue Bestzeit, vor Charles Leclerc.



Sebastian Vettel auf Rang 8, Mick Schumacher nur Zweitletzter.





3. Training, USA

01. Max Verstappen (NL), 1:35,825 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,145

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,271

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,397

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:36,401

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:36,928

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:37,064

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:37,151

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:37,215

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:37,290

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:37,310

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37,449

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,468

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:37,519

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,622

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,888

17. Alex Albon (T), Williams, 1:38,904

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:38,028

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:38,132

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:39,735

2. Training, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,810 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:37,525

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,627

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:38,232

05. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,507

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:39,547

07. Max Verstappen (NL), 1:39,575

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:39,698

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:39,840

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:39,852

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:40,084

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:40,178

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:40,562

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:40,664

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,806

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:41,310

17. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:41,334

18. Alex Albon (T), Williams, 1:41,853

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:41,857

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:42,317





1. Training, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,857 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:37,332

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:37,460

04. Max Verstappen (NL), 1:37,462

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:37,515

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:37,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:37,802

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:37,810

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37,856

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:38,401

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:38,102

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:28,276

13. Alex Albon (T), Williams, 1:38,422

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:38,911

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:38,922

16. Álex Palou (E), McLaren, 1:39,911

17. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:40,034

18. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:40,175

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:40,325

20. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:43,063