Buckelpiste COTA: Das sagen Hamilton und Vettel

Die Bodenwellen der US-amerikanischen Rennstrecke Circuit of the Americas (COTA) geben seit Jahren zu reden. Lewis Hamilton: «Mir haut es hier die Füllungen aus den Zähnen!» Das Grundproblem ist unlösbar.

Die waschbrettartige Pistenoberfläche des Circuit of the Americas (COTA) macht den Rennfahrern seit Jahren buchstäblich Kopfweh. Mercedes-Star Lewis Hamilton beklagte sich 2019 so über die texanische Rennstrecke: «Nach dem ersten Training hatte ich heftige Kopfschmerzen. Ich bin kein Fan ganz glatter Strecken. Aber das hier ist zu viel. Die Wirbelsäule nimmt die ganzen Schläge auf. Ich glaube, hart im Nehmen zu sein, aber ich musste mich nach dem ersten Training hinlegen, weil mir unwohl war.»

Sebastian Vettel ergänzte: «Es ist schon ziemlich übel. Einige Wellen hier sind keine Buckel, das sind schon eher Sprungschanzen!» Im Rennen 2019 schied der damalige Ferrari-Fahrer wegen Aufhängungsschadens aus und ist bis heute davon überzeugt, dass die unebene Oberfläche zum Defekt beigetragen hatte.

Für die Ausgabe 2022 ist in den Bereichen der Kurven 2, 10 sowie 12 bis 18 ein neuer Asphalt aufgetragen worden. Dazu wurde, ein weiteres Mal, der Untergrund verstärkt – bei den Kurven 2 und 10 wurden vor dem Neuasphaltieren grosse Betonkissen eingefügt, um jene Stellen vor weiterem Absacken zu schützen.

Und damit sind wir beim Grundproblem von COTA, das unlösbar ist. Rennstrecken-Chef Bobby Epstein: «Das grösste Problem besteht in den schweren Regenfällen von 2015 und in beschädigten Abwasserrohren. Das meiste Wasser lief durch die Drainage, aber das System war überfordert, ein Teil des Wassers floss ausserhalb entlang der Rohre, die Erde wurde weggewaschen, daher ist an jenen Stellen der Boden abgesackt. Natürlich haben wir danach am Untergrund gearbeitet, aber wir hätten nicht damit gerechnet, dass es wieder so schlimm werden würde.»



Sebastian Vettel sagt im Fahrerlager: «So wie uns das erklärt wurde, ist der Untergrund hier in ständiger Bewegung, und das hat natürlich Auswirkungen auf die Pistenoberfläche.» Das ist auch auf den Strassen rund um COTA zu spüren, die überaus wellig sind, überall bricht der Asphalt auf.



Was die Situation 2022 verschärft: Die Flügelautos der Generation 2022 sind überaus steif abgestimmt. Lewis Hamilton nach dem Freitagtraining: «Die Wellen sind wirklich übel. Ich habe hier nach dem Kanada-GP einen 2021er Mercedes-Rennwagen bewegt, und ich konnte gar nicht aufhören zu grinsen – mit dem letztjährigen Auto wirkt die Piste glatt und angenehm. Aber mit dem 2022der Renner ist das ganz anders. Mir haut es hier die Füllungen aus den Zähnen. Zum Glück habe ich nicht so viele!»





3. Training USA

01. Max Verstappen (NL), 1:35,825 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,145

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,271

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:36,397

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:36,401

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:36,928

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:37,064

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:37,151

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:37,215

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:37,290

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:37,310

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37,449

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,468

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:37,519

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,622

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,888

17. Alex Albon (T), Williams, 1:38,904

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:38,028

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:38,132

20. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:39,735





2. Training, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,810 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:37,525

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,627

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:38,232

05. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,507

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:39,547

07. Max Verstappen (NL), 1:39,575

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:39,698

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:39,840

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:39,852

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:40,084

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:40,178

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:40,562

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:40,664

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,806

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:41,310

17. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:41,334

18. Alex Albon (T), Williams, 1:41,853

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:41,857

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:42,317





1. Training, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,857 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:37,332

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:37,460

04. Max Verstappen (NL), 1:37,462

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:37,515

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:37,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:37,802

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:37,810

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37,856

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:38,401

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:38,102

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:28,276

13. Alex Albon (T), Williams, 1:38,422

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:38,911

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:38,922

16. Álex Palou (E), McLaren, 1:39,911

17. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:40,034

18. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:40,175

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:40,325

20. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:43,063