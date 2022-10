Max Verstappen (3.): «Das ist ein trauriger Tag» 23.10.2022 - 01:16 Von Mathias Brunner

© Red Bull Content Pool Max Verstappen

Drittschnellste Zeit für Weltmeister Max Verstappen im Abschlusstraining zum Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA), aber das ist dem Niederländer an diesem Tag nicht wichtig.