Sebastian Vettel über Didi Mateschitz: «Ein Schock»

Der Deutsche Sebastian Vettel ist mit Red Bull Racing von 2010 bis 2013 vier Mal Weltmeister geworden. Zum Tod von «Mr. Red Bull» Didi Mateschitz sagt der Heppenheimer: «Das ist ein Schock.»

Bestürzung im Fahrerlager kurz vor dem Beginn des Qualifyings zum Grossen Preis der USA: Die Nachricht vom Tod von Dietrich Mateschitz hat allen die Luft geraubt. Der visionäre Unternehmer hat Red Bull zu einer Weltmarke gemacht und Sebastian Vettel zu einem vierfachen Weltmeister – mit Red Bull Racing wuchs der Heppenheimer zu einem der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer heran, mit RBR wurde Seb von 2010 bis 2013 vier Mal in Folge Formel-1-Champion.

Am Circuit of the Americas sagt der 53-fache GP-Sieger: «Ich habe nur gute Erinnerungen an Didi Mateschitz. Aber ich bin noch immer geschockt. Ich glaube, er war jemand ganz Besonderes, der immer das geschafft hat, wovon andere nicht gedacht hätten, dass es überhaupt möglich ist.»

«Ich fühle mich derzeit nicht in der Lage, weitere Erinnerungen an ihn zu teilen. Das ist wirklich eine schlimme Nachricht, und ich will mir zuerst in Ruhe Gedanken machen.»





Qualifying, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,356 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,421

03. Max Verstappen (NL), 1:34,448

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,645

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,947

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,988

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,598

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,690

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,876

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36,319

11. Alex Albon (T), Williams, 1:36,368

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:36,398

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:36,740

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:36,970

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,147

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,949

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,046

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,068

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:37,111

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,244