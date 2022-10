Für Dietrich Mateschitz: Red Bull Racing vor WM-Titel

Max Verstappen hat nach der Nachricht vom Tod Dietrich Mateschitz’ gesagt: «Wir wollen in Texas ein Rennen zeigen, das Didi stolz machen würde.» Red Bull Racing steht vor dem Sieg im Konstrukteurs-Pokal.

Der 25-jährige Niederländer Max Verstappen hat beim Grossen Preis von Japan in Suzuka seinen zweiten Fahrer-WM-Titel sichergestellt. Danach sagte der GP-Star: «Jetzt will ich mithelfen, das Red Bull Racing im Konstrukteurs-Pokal triumphiert.»

Am Circuit of the Americas (COTA) ist der Wille zum Sieg noch stärker geworden, denn der 32-fache GP-Sieger Max Verstappen sagt: «Nach dem Tod von Dietrich Mateschitz wollen wir ein Rennen zeigen, das ihn stolz machen würde.»

Nichts wäre im Gedenken an den visionären Unternehmer schöner als der fünfte Konstrukteurs-Pokalsieg von Red Bull Racing (nach 2010 bis 2013).

Und das geht so: Sollten Verstappen und Pérez beim kommenden Grand Prix der USA in Austin (Texas) vor den Ferrari ins Ziel kommen, ist RBR der Titel nicht mehr zu nehmen.



Aber selbst bei einem Doppelsieg von Ferrari würden die Ränge 3 und 4 reichen, damit Red Bull Racing zum fünften Mal nach 2010, 2011, 2012 und 2013 den Konstrukteurs-Pokal gewinnt.



Natürlich gibt es in Texas Dutzende von Ergebniskombinationen der Fahrer von Red Bull Racing und Ferrari. Einfach gesagt: Heute beträgt der Vorsprung von RBR 165 Punkte. Sollte dieser Vorsprung nach dem USA-GP mindestens 147 Zähler betragen, ist Red Bull Racing Champion.



Gleichzeitig wäre erstmals in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 seit 2014 ein anderes Team als Mercedes-Benz Pokal-Sieger.



Die Ausgangslage ist prickelnd: Ferrari-Fahrer Carlos Sainz geht von Pole-Position ins Rennen, dahinter Vorjahressieger Max Verstappen. Sergio Pérez ist strafversetzt Neunter, Charles Lercer auf Startplatz 12.





Konstrukteurs-Pokal: Alle Sieger

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes

2020 Mercedes

2021 Mercedes





USA-GP: So gehen sie ins Rennen

01. Carlos Sainz (E), Ferrari

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

04. George Russell (GB), Mercedes

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

06. Lando Norris (GB), McLaren

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

08. Alex Albon (T), Williams

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

14. Fernando Alonso (E), Alpine

15. Kevin Magnussen (DK), Haas

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren

17. Esteban Ocon (F), Alpine

18. Mick Schumacher (D), Haas

19. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams





Qualifying, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,356

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,421

03. Max Verstappen (NL), 1:34,448

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,645

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,947

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,988

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,598

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,690

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,876

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36,319

11. Alex Albon (T), Williams, 1:36,368

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:36,398

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:36,740

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:36,970

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,147

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,949

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,046

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,068

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:37,111

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,244