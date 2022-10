Daniel Ricciardo 2023 im Red Bull Racing? «Wir reden»

Kehrt der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo in den Schoss der Red Bull-Familie zurück? Der Australier bestätigt, dass er 2023 im Fahrerlager sein wird: «Gespräche laufen, unterzeichnet ist nichts.»

Seine grössten Formel-1-Erfolge hat der Australier Daniel Ricciardo (33) bei Red Bull Racing eingefahren: Nach der Formel-1-Lehre bei HRT (2011) und Toro Rosso (2012/2013) wurde er zu RBR befördert. Ricciardo bedankte sich schon im ersten Jahr mit drei Siegen (Kanada, Ungarn, Belgien) und verfestigte seinen Ruf als einer der besten Angreifer im Feld.

Vier weitere Siege kamen im Laufe der folgenden Jahre hinzu (Malaysia 2016, Aserbaidschan 2017, China und Monaco 2018), 2014 und 2016 wurde der Strahlemann jeweils WM-Dritter.

Dann begann der Stern von Max Verstappen zu leuchten, und Daniel suchte sich bei Renault und McLaren neue Herausforderungen. Im Sommer 2022 wurde klar: Er hat 2023 beim McLaren-Rennstall keinen Platz mehr und wird durch den jungen Oscar Piastri ersetzt. Auch wenn Ricciardo in Monza 2021 für McLaren den ersten Sieg der Briten seit neun Jahren an Land zog.

Der 228-fache GP-Teilnehmer Daniel Ricciardo hat mehrfach festgehalten, dass für ihn das Kapitel Formel 1 noch nicht abgeschlossen sei. Seither wird darüber spekuliert, dass der 32-fache Podestbesucher für 2023 eine Rolle als Reservefahrer anstrebe, um sich für 2024 wieder einen Stammplatz zu sichern.



Daniel Ricciardo hat zu Red Bull Racing immer einen guten Draht behalten, und am Circuit of the Americas (COTA) kursiert, dass er zur RBR zurückkehren werde. Der Australier sagt dazu, ohne einen Team-Namen zu nennen: «Gespräche laufen, aber es ist noch nichts unterschrieben.»



«Ich werde zwar im kommenden Jahr nicht in der Startaufstellung stehen, aber ich werde da sein, denn ich habe ehrgeizige Ziele für 2024. Ich werde mich nicht von der Formel 1 abnabeln. Für 2024 ist nichts garantiert, aber ich werde alles daran setzen zurückzukehren.»





USA-GP: So gehen sie ins Rennen

01. Carlos Sainz (E), Ferrari

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

04. George Russell (GB), Mercedes

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

06. Lando Norris (GB), McLaren

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

08. Alex Albon (T), Williams

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari

13. Kevin Magnussen (DK), Haas

14. Fernando Alonso (E), Alpine

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren

16. Mick Schumacher (D), Haas

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Aus der Boxengasse

Esteban Ocon (F), Alpine





Qualifying, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,356

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,421

03. Max Verstappen (NL), 1:34,448

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,645

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,947

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,988

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,598

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,690

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,876

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36,319

11. Alex Albon (T), Williams, 1:36,368

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:36,398

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:36,740

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:36,970

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,147

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,949

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,046

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,068

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:37,111

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,244