Lewis Hamilton (Mercedes/2.): «Ich bin am Ende!»

Zweiter Platz für Rekord-Champion Lewis Hamilton beim Grand Prix der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA). Der Mercedes-Fahrer sagt: «Ich konnte den Sieg förmlich riechen, es ist jammerschade.»

Mercedes-Superstar Lewis Hamilton wäre beim USA-GP fast die Sensation gelungen. Nach einem Problem beim Boxenstopp von Max Verstappen führte der Engländer das Rennen an, es roch nach dem 104. GP-Sieg des Briten, seinem ersten seit bald einem Jahr, aber letztlich hatte er gegen den Speed von Verstappen und RBR in der Schlussphase kein Gegenmittel

Auf Sieger Verstappen fehlten am Ende fünf Sekunden, und Hamilton wusste nicht so recht, ob er weinen oder lachen soll. Der 37-jährige Brite sagt nach seinem siebten Podestplatz in der GP-Saison 2022: «Ich habe alles gegeben, und wir haben in Sachen Strategie alles richtig gemacht. Es war verdammt hart da draussen, ich bin am Ende!»

«So nah und doch so fern: Klar wurmt es mich, dass wir die Führung nicht ins Ziel bringen konnten. Aber ein grosses Dankeschön ans Team, das erneut Evo-Teile zur Strecke gebracht hat. Wir kommen der Spitze näher und näher, ich konnte den Sieg heute förmlich riechen, es ist jammerschade.»

Hamilton nach seinem 189. Podestplatz in der Königsklasse: «Mehr ging heute nicht, und letztlich muss ich auch ehrlich sein, dass unser Auto eben doch noch nicht den Speed der Anderen hat. Dennoch hätte es heute fast geklappt, und das unterstreicht wieder einmal – es lohnt sich, nie aufzugeben.»

«Ich hatte mit dem Auto alle Hände voll zu tun, aber gerade auf einer so grandiosen Strecke wie COTA macht das Fahren so viel Spass. Es war ein schönes Gefühl, das Rennen anzuführen, und für eine ganze Weile habe ich wirklich geglaubt, dass ich das ins Ziel bringen kann. Aber wir werden besser, und früher oder später werden wir wieder gewinnen, ich spüre es.»



«Herzliche Gratulation an Max, der ein fabelhaftes Rennen gezeigt hat. Und mein herzliches Beileid allen bei Red Bull zum Verlust von Dietrich Mateschitz.»