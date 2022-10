Ricciardo ratlos: «Schmerzhaft eine Untertreibung»

Daniel Ricciardo erlebt ein schwieriges Jahr. Nach dem Rennen in Austin zeigte sich der sonst trotzdem optimistische Australier ratlos und am Tiefpunkt.

Daniel Ricciardos Saison bei McLaren ist ein Desaster. Das trifft es inzwischen perfekt, denn in Austin erlebte der Australier ein Debakel. Er kam als 16. ins Ziel, wurde somit Vorletzter und ließ nur noch Nicholas Latifi im Williams hinter sich. Zum Vergleich: Sein Teamkollege Lando Norris wurde Sechster.

Der Abschied von McLaren am Ende der Saison steht schon länger fest. Seine Abschiedstour hat sich Ricciardo aber ganz anders vorgestellt.

«Es ist 2022, es ist ein Jahr, in dem ich einfach so weit weg von der Pace bin, dass ich nicht pushen kann, keine Zeit herausholen kann. Auch die Inkonstanz der Rundenzeiten zeigt, dass es wirklich ein Kampf ist, aber dass der Rückstand wieder so groß ist, bleibt ein Rätsel. Ich liebe Texas, ich liebe Austin, aber das Rennen selbst war für mich nicht angenehm», sagte Ricciardo.

Er gab zu, dass er nicht wisse, was er sagen solle. «Wenn man denkt, dass es nicht mehr schlimmer werden kann, wird es doch noch schlimmer. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, denn schmerzhaft ist eine Untertreibung.»

Sky-Experte Jenson Button kann die Form wie so viele im Fahrerlager nicht erklären. "Ich kann es nicht. Es ist traurig, weil er so ein Talent ist, und ihn ganz hinten zu sehen, kann ich nicht erklären. Es ist ein harter Schlag. Ich glaube nicht, dass er McLaren abgehakt hat. Daniel wird immer kämpfen wollen, aber es funktioniert einfach nicht für ihn», sagte Button.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8