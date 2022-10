Bis 2026: ServusTV verlängert Vertrag mit Formel 1

Gute Nachrichten für Formel-1-Fans in Österreich: ServusTV hat den Vertrag mit der Königsklasse vorzeitig um drei Jahre bis 2026 verlängert. Das gab der Sender am Montag bekannt.

Die Formel 1 wird auch in den Jahren 2024 bis 2026 live und kostenlos im österreichischen Fernsehen zu sehen sein: Rechtehalter ServusTV hat den Lizenzvertrag mit der Formel 1 um drei weitere Jahre verlängert.

Zum Rechtepaket zählen neben der Formel 1 auch die Formel 2, Formel 3 und der Porsche Supercup. Als exklusiver Lizenznehmer im Free-TV hält der Salzburger Privatsender damit die Rechte an allen Verbreitungswegen.

«Dass wir das Formel-1-Management mit unserer Übertragungsqualität und Performance überzeugen konnten und die erfolgreiche Partnerschaft um weitere drei Jahre fortsetzen, ist ganz im Sinne von Dietrich Mateschitz. Seine Leidenschaft für den Motorsport war bis zuletzt ungebrochen», sagt ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider. Mateschitz war am Samstag im Alter von 78 Jahren verstorben.

«Die großen Gewinner sind vor allem die Formel-1-Fans, die ihren Lieblingssport weiterhin kostenlos bei ServusTV und ServusTV On konsumieren können. Ein umfassenderes und hochwertigeres Live-Motorsportangebot gibt es aktuell bei keinem anderen europäischen Free-TV-Sender», so Wegscheider.

«Wir freuen uns, die Partnerschaft mit ServusTV fortzusetzen, und dass unsere Fans in Österreich auch zukünftig in den Genuss der Formel 1 kommen», sagt Ian Holmes, Director of Media Rights and Content Creation at Formula 1. «Es ist großartig, diesen Sport zu verfolgen und die aktuelle Saison mit packender Action auf der Rennstrecke, war bislang einfach unglaublich. Wir sind glücklich, dass unsere Fans auch weiterhin dabei sein können, wenn die Formel 1 in eine aufregende neue Ära startet.»

Neben der Formel 1 zählen nahezu alle hochkarätigen Motorsportrechte zum Programmangebot von ServusTV bzw. ServusTV On in Österreich: Aktuell sind das die Formel 2, Formel 3, Porsche Supercup, MotoGP, World Superbike, World Rally Championship, FIM World Endurance Championship, DTM, FIA World Rallycross, FIM Hard Enduro World Championship und Hankook 24h.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8