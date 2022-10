Max Verstappen bringt Red Bull Racing Freude zurück

Für Red Bull Racing war das Rennwochenende in Austin emotional. Der Sieg von Max Verstappen brachte nach dem Tod von Didi Mateschitz die Freude zurück.

Das Rennwochenende in Austin wurde durch den Tod von Red-Bull-Gründer Didi Mateschitz überschattet, die Trauer bei dem Rennstall war und ist groß. Ein Trost waren am Sonntag der Sieg von Max Verstappen und der Triumph in der Konstrukteurswertung.

Sun: Lewis Hamilton verpasst auf brutale Weise seinen ersten Sieg der Saison, er war quälend nah dran.

ENGLAND:

Guardian: Nach herausfordernden Tagen für Red Bull war Verstappens Sieg das, was der Weltmeister und sein Team brauchten. Zudem erinnerte uns das Rennen daran, wie sehr das Duell mit Lewis Hamilton in diesem Jahr vermisst wird.

Telegraph: Es war ein Finale, dass so auch aus einer Hollywood-Feder stammen könnte. 'Lewis vs. Max II: Dieses Mal wird es persönlich.' Die beiden herausragenden Fahrer der Formel 1 messen sich mal wieder Rad an Rad, elf Monate mach ihrem Duell in Abu Dhabi.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: Mr. Red Bull, Max Verstappen, hat Hunger auf weitere Erfolge und ist unersättlich. Er kann sich einfach nicht begnügen. Sein Sieg in Austin entspricht seiner wahren Natur als Menschenfresser.

Corriere dello Sport: Verstappen und Red Bull erobern alles. Charles Leclerc ist wie David, der gegen Goliath kämpft.

Tuttosport: Max Verstappen lässt seinen Gegnern nicht einmal Krümel übrig.

La Stampa: Das Gesetz des Kannibalen - Verstappen siegt in Austin.

NIEDERLANDE

De Volkskrant: Er musste einen missglückten Boxenstopp überleben und seinen großen Konkurrenten des vergangenen Jahres besiegen. Aber Max Verstappen lieferte dem verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz die ultimative Ehrerweisung: Er gewann und besorgte seinem Team den ersten Konstrukteurstitel seit 2013.

NU.nl: Ein vollständiges Katastrophenwochenende schien sich Sonntag in Texas für Red Bull anzudeuten, bis Max Verstappen seinem Team die Freude zurückbrachte.