Villeneuve will Stroll-Sperre: Erbärmlich, gefährlich

Nach dem Crash zwischen Lance Stroll und Fernando Alonso meldet sich Jacques Villeneuve zu Wort. Der Kanadier fordert eine Rennsperre für Stroll.

Die Szene sorgte für einen Schreckmoment beim 19. Saisonrennen in Austin: In der 22. Runde setzte Fernando Alonso auf der langen Gegengeraden zu einem Überholmanöver gegen Lance Stroll an. Der Kanadier zuckte kurz zur Seite, Alonso setzte auf dem Aston Martin auf und hob ab.

Der Spanier hatte Glück im Unglück, konnte sogar weiterfahren und landete als Siebter in den Punkten, ehe er im Nachgang eine 30-Sekunden-Strafe erhielt und doch nur 15. wurde.

Stroll wurde wegen des Unfalls für das Rennen in Mexiko um drei Startplätze zurückversetzt und bekam zudem zwei Strafpunkte aufgebrummt.

Für Jacques Villeneuve viel zu wenig. «Er sollte für den Vorfall mit Fernando Alonso für ein Rennen gesperrt werden», forderte Villeneuve in seiner Kolumne für formule1.nl. Das Zucken auf den Geraden sei «das Gefährlichste ist, was es gibt, und das Letzte, was man sehen möchte. Das ist erbärmlich und sehr gefährlich», so Villeneuve.

So bringe man andere Fahrer in Gefahr - «möglicherweise sogar in tödliche Gefahr», so der Kanadier. «Denn auf diese Weise kann man einen schweren Unfall verursachen. Und zwar, weil man sich bewusst dafür entscheidet, und nicht, weil man einen Fehler macht. Das ist wirklich inakzeptabel.» Alonso habe Glück gehabt, so Villeneuve.

Bislang gehe die FIA «sehr locker» damit um, was man auch in den Nachwuchsklassen sehe, so Villeneuve. «In der Formel 4 und Formel 3 sieht man teilweise Fahrer, die wie in einem Videospiel fahren. Aber Rennen sind gefährlich, und das hat nichts mit Rennen - oder guter Verteidigung - zu tun.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8