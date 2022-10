Betrüger-Rufe gegen Verstappen: «Will niemand sehen»

In Austin wurden Max Verstappen und Sergio Pérez bei einem Fantreffen ausgebuht und beschimpft. Toto Wolff kritisiert das Verhalten scharf.

Den Budgetzoff zwischen Red Bull Racing und den anderen Teams bekommen natürlich auch die Fans mit. Ein paar sorgten dafür, dass im Rahmen des Rennwochenendes in Austin das Thema Fanverhalten wieder aufflammte.

Ein Video war aufgetaucht, in dem Max Verstappen und Sergio Pérez bei einem Fantreffen ausgebuht und als «Betrüger» beschimpft werden. Hintergrund ist Red Bulls Verstoß gegen die Kostenobergrenze, wobei weiterhin nicht offiziell ist, wie groß der Verstoß ist.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der mit Kritik an Red Bull Racing schnell zur Stelle ist, springt dem Konkurrenten in diesem Fall zur Seite,

Dieses Verhalten gehe «überhaupt gar nicht», sagte Wolff bei Sky: «Das Ausbuhen, sei es auf dem Podium oder in Fanforen, ist ein Ausufern, das will niemand sehen. Ich denke, wir [die Formel 1] haben viel gegen diese Art von Verhalten getan. Es ist etwas eingedämmt und es gehört auch nicht hierher. So etwas sollte nicht passieren.»

In der Vergangenheit gab es sowohl Buhrufe, ob nun gegen Verstappen oder auch gegen Lewis Hamilton, und stets war das Verhalten von den Verantwortlichen kritisiert worden. «So schwingt es halt immer wieder in die eine oder andere Richtung. In Österreich war es gegen Lewis, hier massiv gegen Max», so Wolff.

Er sagt: «Wir müssen irgendwie versuchen, unsere Fans auf die Linie zu bekommen. Denn solche Animositäten haben wir nicht gegeneinander.»

