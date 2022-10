Hamilton 2022 siegfähig? «Etwas Drastisches muss her»

Lewis Hamilton konnte in Austin zwischenzeitlich auf seinen ersten Sieg hoffen. Macht ihn der zweite Platz optimistisch für einen Erfolg in den letzten drei Rennen?

Das Warten auf den ersten Sieg 2022 geht für Mercedes und Lewis Hamilton weiter. In Austin war der Brite weitaus näher dran als in den vergangenen Wochen und Monaten, doch auch einen Boxenstopp-Patzer von Max Verstappen konnte Hamilton nicht nutzen.

Verleiht ihm der zweite Platz Optimismus, dass es in dieser Saison, also in den letzten drei Rennen, noch etwas werden kann mit dem Sieg? «Ich denke, wir müssen realistisch sein. Das Auto von Red Bull war das ganze Jahr über das mit Abstand schnellste Auto. Und es ist immer noch das schnellste Auto», sagte Hamilton.

Mercedes besticht vor allem durch Zuverlässigkeit, während die Konkurrenz Fehler macht oder die Autos Probleme machen. Deshalb glaubt Hamilton, dass das Rennen anders verlaufen wäre, wenn Charles Leclerc oder Sergio Pérez dabei gewesen wären «Denn dann wären sie vor uns gewesen, und wir hätten in der dritten Reihe gestanden», sagte Hamilton. Sowohl Leclerc als auch Pérez waren rückversetzt worden.

«Deshalb denke ich, dass es großartig war, als Dritter zu starten und in der Lage zu sein, zu kämpfen, aber was die wahre Pace angeht, waren sie das ganze Wochenende über vor uns. Das waren sie heute und das werden sie auch in den nächsten drei Rennen sein», sagte Hamilton.

«Wenn also nicht noch mehr von ihnen etwas Drastisches passiert, dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass wir die richtige Pace haben, um mit ihnen mithalten zu können. Aber wir werden alles geben, was wir haben. Wir arbeiten daran, ein Auto zu bauen, das mit ihnen kämpfen kann», sagte Hamilton.

Dafür lobte der Brite die eigene Teamarbeit. «Wir haben als Team fantastisch gearbeitet. Ich meine, Max hatte einen 11-Sekunden-Stopp, und er war hinter Charles, das zeigt, wie viel Tempo sie drauf hatten, um an Charles vorbeizukommen, und sechs Sekunden aufzuholen und mindestens drei Sekunden vor mir zu sein, das zeigt, wie schnell sie sind.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8