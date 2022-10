Max Verstappen: Angriff auf Vettel und Schumacher

Der erste Anlauf war erfolgreich: Max Verstappen hat den Rekord von Sebastian Vettel und Michael Schumacher eingestellt. Jetzt folgt in den kommenden Rennen der nächste Angriff.

Max Verstappen kann in den restlichen Rennen der Formel-1-Saison einen neuen Maßstab setzen – und dabei zwei Superstars übertrumpfen. Der zweimalige Champion stellte in Austin mit seinem 13. Saisonsieg die Bestmarke von Michael Schumacher (2004) und Sebastian Vettel (2013) ein.

Eines der Ziele für Red Bull Racing in dieser Saison nach dem Gewinn der beiden WM-Titel sind diese schmucken Beiwerke wie Platz zwei in der Fahrerwertung durch Sergio Pérez oder aber neue Bestmarken. Motorsportberater Helmut Marko hat beide Ziele nach dem Sieg in Austin bereits ausgerufen.

Was sagt Verstappen dazu? «Ich habe vorher schon gesagt, dass wir auch mehr Rennen pro Jahr fahren. Das ist also nicht immer ganz gerechtfertigt. Wir haben eine tolle Saison, aber wenn man ein tolles Auto hat, kann man natürlich auch viele Rennen gewinnen», sagte Verstappen.

Zum Vergleich: 2004 wurden 18 Rennen ausgetragen, 2013 waren es 19. In dieser Saison stehen insgesamt 22 Läufe auf dem Programm.

Verstappen weiter: «Natürlich bin ich stolz darauf, dass ich viele Rennen gewonnen habe, aber ich schaue nicht wirklich auf diese Art von Statistiken. Ich bin einfach glücklich, wenn ich Rennen gewinne.» Drei kommen noch. Genug Möglichkeiten, glücklich zu sein und nebenbei den Rekord auszubauen.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8