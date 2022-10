Danner zu Mateschitz: Motorsport dramatisch verändert

Die Formel 1 und Red Bull Racing trauern um den verstorbenen Red-Bull-Gründer Didi Mateschitz. Ex-F1-Pilot Christian Danner blickt auf das Wirken des Red-Bull-Gründers.

Der Tod von «Mr. Red Bull» Dietrich Mateschitz hat bei der Formel 1 und vor allem bei Red Bull Racing für große Trauer gesorgt. Mateschitz verstarb am Samstag im Alter von 78 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Max Verstappen und RBR schenkten Mateschitz am Sonntag den Gewinn des Konstrukteurs-Titels.

Mateschitz und Red Bull – das war und ist aber nicht nur Formel 1. Red Bull unterstützt aktuell mehr als 800 Einzelsportler in allen erdenklichen Disziplinen, auch im Motorsport neben der Königsklasse.

«Es gab in der Formel 1 speziell oder im Motorsport allgemein immer mal wieder Leute, die viel bewegt haben. Leute, die fundamentales bewirkt haben. Es gab aber nie jemanden, der ansatzweise in der Art und Weise den Weltmotorsport so positiv beeinflusst und unterstützt hat, wie Didi Mateschitz», sagte Ex-F1-Pilot Christian Danner bei Sport1.

Danner weiter: «Mateschitz und Red Bull haben den Sport dramatisch verändert und auch dramatisch zum Positiven hin verändert. Man hat auf einmal gesehen, geht nicht, gibt es nicht, alles ist möglich. Man kann mit den richtigen Leuten und der richtigen Vision unglaublich viel erreichen, und das auch nachhaltig.»

Auf die Frage zur Zukunft des Red-Bull-Teams nach dem Tod von Mateschitz sagte Danner: «Ich würde mich wahnsinnig wundern, wenn da nicht auf absehbare Zeit alles ganz klar vororganisiert und vorprogrammiert wäre. Genauso wie ohne seinen direkten Einfluss die beiden Teams, Alpha Tauri und Red Bull Racing, sehr autonom und sehr gut funktioniert haben, so wird das auch nach seinem Tod weitergehen. Wie das genau aussieht, das wissen wir natürlich nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass dort auf einmal alles zusammenbricht.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8