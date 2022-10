Glock: Schumacher-Aus bei Haas schon besiegelt?

Mick Schumacher kämpft weiter um seine Zukunft bei Haas und in der Formel 1. Timo Glock befürchtet, dass die Entscheidung schon längst gefallen sein könnte.

Für Mick Schumacher wird die Luft in der Formel 1 immer dünner. Der 23-Jährige landete in Austin nur auf dem 14. Platz. Unter welchen Umständen, interessiert zwei Tage nach einem Rennen im Grunde niemanden mehr, das ist Micks Problem.

Denn auch wenn seine Leistung vor allem im ersten Teil gut war, steht er am Ende einmal mehr ohne Punkte da. Und die waren die ausdrückliche Vorgabe für eine Weiterbeschäftigung.

«Die Hürde für den Mick ist sehr hoch momentan. Nicht, weil er seine Performance nicht bringt, sondern weil man intern bei Haas andere Vorstellungen hat», sagte Sky-Experte Timo Glock.

Am kommenden Wochenende in Mexiko hat Schumacher die nächste Chance, drei Rennen stehen in dieser Saison noch an. Doch sind Ergebnisse möglicherweise egal?

«Ich bin mir nicht sicher, inwieweit man vielleicht schon intern eine Entscheidung getroffen hat, und alles jetzt ein bisschen in die Länge zieht», so Glock. Laut Glock tun die Statements der Haas-Bosse, wenn man sie «zwischen den Zeilen» lese, «schon ein bisschen weh und zeigen vielleicht auch die Tendenz, wie sich Haas entscheiden wird.»

Man müsse nun hoffen, dass Schumacher in Mexiko noch einmal ein gutes Wochenende abliefern könne, sagte Glock. «Er hat in meinen Augen definitiv den Speed, weiterhin in der Formel 1 zu fahren. Er hat zum Teil auch eine bessere Pace als Kevin Magnussen.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8