Rosberg: Einfach schrecklich – FIA kann nur verlieren

Der Budgetstreit pausiert für ein paar Tage, in Mexiko werden die Diskussionen aber weitergehen. Der frühere Weltmeister Nico Rosberg weiß: Die FIA kann nur verlieren.

Der Budgetstreit hält die Formel 1 immer noch in Atem. Die Gespräche zwischen Red Bull Racing und dem Automobil-Weltverband FIA wurden aufgrund des Todes von Dietrich Mateschitz ausgesetzt, doch beim kommenden Rennwochenende in Mexiko dürfte es weitergehen.

Ob es dann zu einer Einigung kommen wird, ist offen. Genauso offen wie die genaue Höhe des RBR-Verstoßes und die Strafe. Ebenfalls offen: Wie große wird der Schaden für die Formel 1 sein?

«Wir haben alle keine Details darüber, wie es zu dem Verstoß kam. Und das ist sicherlich relevant», sagte der ehemalige Mercedes-Pilot Nico Rosberg im Sky-Podcast «F1's Any Driven Monday».

Die entscheidenden Fragen laut Rosberg: «Was wurde mit dem zusätzlichen Geld gemacht, das verwendet wurde? War es für den Kauf von Sandwiches oder für die Entwicklung des Autos mit einem zusätzlichen Upgrade?»

Rosberg glaubt, dass die FIA nur verlieren kann. «Das Problem für die FIA ist, dass es wirklich eine Lose-Lose-Situation ist. Denn wenn sie wirklich Punkte für die letztjährige Meisterschaft abziehen würden, im schlimmsten Fall sogar Punkte von Max, dann wäre das wirklich schlecht für alle. Aber: Wurde die Obergrenze aber tatsächlich um ein paar Millionen überzogen und würde die FIA nicht hart bestrafen, ist das ebenfalls schlecht.»

«Das Schreckliche daran ist», so Rosberg, «dass die Meisterschaft durch einen Abstand von einer Sekunde in der letzten Runde des letzten Rennens entschieden wurde. Dass es jetzt so weit gekommen ist, ist einfach schrecklich. Ich weiß nicht, wie sie da herauskommen werden, das ist nicht gut.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8