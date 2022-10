Alonso: Alpine-Protest entscheidet die F1-Richtung

Am Donnerstag wird in Mexiko über die Zulässigkeit des Protests von Alpine gegen den Haas-Protest entschieden. Für Fernando Alonso ein wichtiger Tag, wie der Spanier betonte.

Das Hammer-Urteil kam am frühen Montagmorgen MESZ: Nach einem Protest des Haas-Rennstalls gegen Alpine und Red Bull Racing flog Fernando Alonso aus den Top-Ten, der Einwand gegen RBR wurde abgeschmettert.

Haas ging gegen Alpine und Red Bull Racing vor, weil beide Rennställe mit beschädigten Autos das Rennen fertig gefahren und gepunktet hatten, Sergio Pérez wurde mit einem beschädigten Frontflügel Vierter, Alonso ohne Rückspiegel Siebter.

Haas-Teamchef Günther Steiner führte ins Feld, dass er das unfair findet. Immerhin gab es in dieser Saison drei Situationen, in welchen Haas-Rennwagen von der Rennleitung an die Box befohlen wurden, weil an den Autos die Frontflügel-Endplatten schief standen. Steiner findet: Wieso haben Pérez und Alonso im USA-GP nicht die gleichen Anweisungen erhalten?

Alpine beanstandet nun die Zulässigkeit des Haas-Protests. «Das Team handelte fair und war der Ansicht, dass das Auto nach Fernandos Vorfall mit Lance Stroll in Runde 22 des Rennens, bei dem sich der rechte Außenspiegel infolge des von Stroll verursachten Unfallschadens vom Chassis löste, strukturell sicher blieb», führte Alonsos Rennstall an.

Die Kommissare kritisieren in ihrem Urteil die Rennleitung, dass der Spanier keine schwarz-orangene Flagge gezeigt bekam (Technisches Problem am Wagen, sofort an die Box kommen!). Dass das Alonso-Auto nicht als unsicher eingestuft wurde, führte Alpine ebenfalls an.

«Das Team ist außerdem der Ansicht, dass der Protest 24 Minuten nach Ablauf der festgelegten Frist eingereicht wurde und daher die Strafe nicht hätte angenommen werden dürfen», hieß es weiter.

So geht es weiter: In einer Anhörung am Donnerstag (01.00 Uhr deutscher Zeit) im Vorfeld des nächsten Rennens in Mexiko-Stadt wird über die Zulässigkeit des Protests entschieden. Sollte dem Protest dann stattgegeben werden, wird eine gesonderte Anhörung einberufen.

Alonso hinterließ zu dem Thema eine Nachricht auf Instagram. «Danke für all die Nachrichten, die ich gestern und heute erhalten habe. Es ist einer dieser seltenen Momente im Sport, in denen ich das Gefühl habe, dass wir alle auf der gleichen Seite stehen und die gleiche Meinung zu Regeln und Vorschriften haben.»

Alonso weiter: «Deshalb ist der Donnerstag ein wichtiger Tag für den Sport, den wir so sehr lieben, da diese Entscheidung darüber entscheiden wird, ob wir in die richtige Richtung für die Zukunft gehen werden.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8