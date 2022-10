Mexiko-GP im TV: Formel 1 erneut zur Prime Time

Die Formel 1 macht am Wochenende Station in Mexiko. Die Sessions finden etwas früher statt als zuletzt in Austin, das Rennen bleibt in der Prime Time.

Es geht in dieser Woche ohne Pause weiter. Nach dem USA-GP steht der 20. Saisonlauf der Formel 1 in Mexiko auf dem Programm. Groß umstellen müssen sich F1-Fans nicht, die einzelnen Sessions und auch das Qualifying finden ein wenig früher statt als zuletzt in Austin.

Beim Rennen ist es die gleiche Startzeit: Um 21 Uhr, zur Prime Time also MEZ, wird der Lauf auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez gestartet.

Service-Info: Ab Sonntag gilt die Winterzeit ! Heißt: In der Nacht werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt.

Wer das Geschehen in Mexiko-City live verfolgen will, für den haben wir die wichtigsten Übertragungszeiten herausgesucht.

Freitag, 28. Oktober

04.00: Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Suzuka

08.00: Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Year of the Tiger

08.30: Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Street Fighters

09.00: Sky Sport F1 – Chasing the Dream: F1 or Bust!

09.30: Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Not bad…for a Rookie

10.00: Sky Sport F1 – Chasing the Dream: The New Generation

10.30: Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Destined for Greatness

11.00: Sky Sport F1 – F1 – Die Saison 2021

14.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Japan 2022

14.20: Sky Sport F1 – Greatest Races: A. Prost Australien 1986

15.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Japan 2022

16.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

16.30: Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Austin

18.30: Sky Sport F1 – Warm-Up

18.50: Sky Sport F1 – Greatest Races: A. Prost Australien 1986

19.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Fahrer

19.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

20.00: Erstes Training

21.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

22.00: Sky Sport F1 – Rennen 1989 in Mexiko

22.10: ServusTV – Erstes Training Zusammenfassung

22.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

22.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

23.00: Zweites Training

Samstag, 29. Oktober

01.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

02.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

04.00: Sky Sport F1 – Rennen Austin 2022

10.00: Sky Sport F1 – Rennen Austin 2022

13.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

14.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

16.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Teamchefs

17.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Japan 2022

17.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA 2022

18.00: Sky Sport F1 – Rennen 1988 in Mexiko

18.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training

18.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung drittes Training

19.00: Drittes Training

20.30: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP USA 2022

21.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

21.30: Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying

21.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

21.55: SRF info – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.00: Qualifying

23.00: ServusTV – Qualifying Analyse

23:30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 30. Oktober

00.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

01.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

02.30: Sky Sport F1 – Rennen Austin 2022 Wiederholung

03.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

05.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

06.00: Sky Sport F1 – Rennen Suzuka 2022 Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – Warm-Up

08.20: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Fahrer

09.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung

14.00: Sky Sport F1 – Drittes freies Training Wiederholung

15.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

16.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

18.15: Sky Sport F1 – Rennen 1988 in Mexiko

19.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

19.35: ServusTV – Vorberichte zum Rennen

20.40: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

21.00: Grosser Preis von Mexiko

22.40: ServusTV – Analysen und Interviews

23.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

23:35: ORF – Motorhome

23.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen