Magnussen: Wegen Vettel «angepisst» – und beeindruckt

Kevin Magnussen hat nach langer Zeit mal wieder Punkte für Haas geholt. Dabei verlor er am Ende einen Platz an Sebastian Vettel – und war «angepisst und beeindruckt» zugleich.

Kevin Magnussen war nach dem USA-GP überglücklich. Der Däne hatte nach langer Zeit mal wieder Punkte für Haas geholt. Das letzte Mal hatte das in Spielberg im Juli geklappt.

«Für uns als Team ist es sehr wichtig, diese Punkte bei unserem Heimrennen in den USA zu holen - und es ist sehr wichtig, dass wir an diesem Wochenende mit MoneyGram einen großartigen Titelsponsor bekanntgeben konnten - es könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen», sagte Magnussen, der Achter wurde und jetzt bei 26 Punkten steht.

Deshalb verteilte er ein Lob an sein Team, das auf eine Einstopp-Strategie setzte, die voll aufging. «Die Strategie, die wir umgesetzt haben, war eine reine Teamleistung. Als so kleines Team einen solchen Kampf zu führen, ist großartig.»

Einen Rang verlor Magnussen am Ende aber an Sebastian Vettel. Beide lieferten sich in der letzten Runde ein atemberaubendes Duell – mit dem besseren Ende für Vettel.

«Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich eine Position an Sebastian verloren habe. Ich muss sagen, dass er wirklich gut gefahren ist. Da merkt man, warum er ein viermaliger Weltmeister ist», sagte Magnussen: «So sehr es mich auch angepisst hat, so beeindruckend war es zugleich.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

12. Alex Albon (T), Williams, +80,057

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

14. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

15. Fernando Alonso (E), Alpine, +85,078

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 79

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 38

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 26

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Tsunoda 13

17. Schumacher 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 144

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 51

08. Haas 38

09. AlphaTauri 36

10. Williams 8